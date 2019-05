SKINUO GA SA BICIKLA, PA ŠIPKOM OD 60 SANTIMETARA UDARAO BEZDUŠNO DOK NIJE PROKRVARIO: Srboljub Subotić otkrio detalje sačekuše u Kaluđerici!

Srboljub Subotić, stric učesnice rijalitija Aleksandre Subotić fizički je napadnut u Kaluđerici, saznaje Kurir. On je ispričao kako se incident dogodio, pa otkrio da je sreća što je na vreme video napadača.

"Vozio sam bicikl u Kaluđerici i neko me je pratio verovatno, i napravio sačekušu. Napao me je čovek šipkom od 60 santimetara, debljine 2 metra. Sreća je to što sam ja čoveka video ispred sebe sa šipkom, kako stoji, i bio sam spreman da reagujem. Bacio sam bicikl, skočio sa njega i krenuo da bežim unazad. Udario me je verovatno otpozadi u glavi, da li šipkom ili čime već", rekao je povređeni Srboljub, pa dodao.

"Uglavnom, nađena je šipka. Ja sam mu to oteo iz ruku. Uspeo sam da se odbranim koliko sam se odbranio, bacio sam ga na zemlju", završio je Subotić..

Aleksandrin stric odgovornim za sačekušu smatra Aleksandra Čabarkapu, koji je u toku dana izjavio da nema nikakve veze sa ovim nemilim događajem.

foto: Kurir

Kurir.rs, Telegraf / Foto: Kurir

