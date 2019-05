SRBOLJUB SUBOTIĆ SPASAO MALOJ MAGDALENI ŽIVOT: Dok se Aleksandra u rijalitiju bori za izgubljenu Davidovu ljubav, detetova sudbina visi o koncu! STRAŠNO!

Aleksandra Subotić vratila se u rijaliti da se osvetu bivšem vereniku Davidu Dragojeviću koji je sada u skladnoj vezi sa Anom Korać. Dok se njih dvoje svađaju na imanju u Šimanovcima, stric takmičarke, Srboljub Subotić, otkrio je da je samo pukom sudbinom on spasao život maloj Magdaleni od strašne sudbine.

Naime, nedavno je a kuću Karađorđa Subotića bačena je eksplozivna naprava, koja na sreću nije eksplodirala. Budući da u istom dvorištu živi Srboljub, za napad je osumnjičio Aleksandra Čabarkapu, za koga Aleksandra tvrdi da je otac Magdalene. Da nesreća bude veća, dete je trebalo da čuva komšinica, međutim, na predlog strica, ona je odvedena na čuvanje kod Aleksndrine drugarice, daleko od mesta gde je umalo eksplodirala naprava.

- Sreća pa nije eksplodirao taj trotilski metak, ali znam da je to delo Čabarkape i njegovih ljudi. Mogao je da ubije mene i moju porodicu. Sve sam prijavio policiji i nije mi jasno kako tog čoveka niko ne zatvori nego mirno hoda ulicom. On nam se sveti zbog Karađorđa i Aleksandre i nadam se da će država da reši ovo i strpa kriminalca u zatvor. Čekamo otiske i DNK analizu i da ga više uhapse zajedno sa saradnicima, kaže Srboljub, i dodaje da je sreća što mala Magdalena nije u Kaluđerici: Bolje što dete nije ovde jer to bi bio veliki stres za sve nas. Ma za ceo komšiluk, ne samo za moju porodicu - rekao je Subotić pa nastavio:

Čabarkapa se svako malo sveti i svako malo pravi neke smicalice, a zamislite šta bi bilo da mu je dete ovde. Pa trebalo je da Aleksandra ostavi dete kod komšinice da je čuva, onoj koja se brinula o Magdaleni tokom Parova, ali ja sam joj rekao da je bolje da malu odvede kod Bilje Dragojević. Onda je Aleksandra angažovala neku drugaricu koja živi u tom novom stanu. Valjda je plaćaju Aleksandrini fanovi i ta devojka se brine o maloj Magdaleni. Da je dete u Kaluđerici, život bi joj bio ugrožen, a možda bi Čabarkapa sa svojim ljudima pokušao, ne daj bože, da je otme ili ubije. Ovako nam je svima lakše - priznao je Srboljub Subotić.

foto: Vladimir Šporčić

Kurir.rs, Svet / Foto: Printscreen YT

Kurir