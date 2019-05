SKANDALOZNA ISPOVEST RIJALITI UČESNICE: Jelena Krunić izgubila je nevinost sa 18 godina, a nije mogao da joj uđe! Svi su šokirani detaljnim OPISOM!

Jelena Krunić je svima otkrila da je imala vezu od 3 godine, sa opasnim dečkom i da je sa 18 godina izgubila nevinost.

Rijaliti učesnica je za sebe rekla da je u to vreme bila pravi "duduk" i da je bila posvećena sportu, plesu i gimnaziji, pa i da je retko izlazila.

"Ja sam njega upoznala preko neke svoje drugarice i mnogo mi se svideo, i baš je bio moj tip muškarca. Bio je krupan, visok, crn, taman ten, beli zubi, i imao je lepe šake što je meni najbitnije kod muškaraca. Bila sam zaljubljena i on je prva tri meseca prema meni bio super, bio je zaštitnički nastrojen. I posle tri meseca, moj dotični, bivši odlazi u zatvor", rekla je ona i dodala da ga je u zatvoru posećivala i odnosila mu hranu, iako je samo mogla da ga vidi kroz rešetke.

Krunićeva je priznala da je bila ubeđena da će isti muškarac biti otac njene dece. Kada je dečko izašao iz zatvora, njih dvoje su nastavili vezu, a posle 6 meseci, Jelena je odlučila da izgubi nevinost.

"To je meni najgore iskustvo u životu koje sam doživela. I nismo uspeli naravno na moj 18. rođendan veče, jer da izvinite, nije hteo da uđe, a uspeli smo drugo veče i to sam plakala kao kiša, i sve u svemu završilo se to brzo. Onda sam ja mrzela seks sa njim, jer je to bilo bolno, nije mi prijalo, jednostavno nije imao pristup kako da mi priđe", zaključila je ona na kraju svoje potresne ispovesti na njenom "Youtube" kanalu i otkrila da je od njega dobila polnu bolest jer ju je varao.

Kurir.rs

