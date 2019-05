NEMOJ DA SE PETLJAŠ TU, NADIN MUŽ ĆE DA TE RAZBUCA KAO BUGARSKU SKUPŠTINU... Saša Popović se ložio na Topčagićku i molio Raku: Ova Nada, nabaci mi je!

Pre nego što se oženio Suzanom Jovanović, s kojom ima ćerku i 20-godišnji skladan brak, Saša Popović bio je u vezi s brojnim koleginicama. Ipak, jedna mu je izmakla iz ruku, a sada je priznao da je to Nada Topčagić, u koju je bio zaljubljen.

Direktor „Granda“ svoj privatni život krije kao zmija noge, pa tako malo možemo saznati o njegovoj prošlosti, ali i bračnom životu. Saša smatra da javnost treba da zanima samo ono što se tiče „Granda“ i dešavanja u njemu, a ne i njegova intima. Ipak, Popović je sada odlučio da otkrije jednu svoju simpatiju iz mlađih dana i neostvarenu ljubav.

Povod za to bila je žestoka svađa Nade Topčagić i Marinka Rokvića, pa kako bi balansirao i smirio situaciju, Popović je odlučio da otkrije detalj iz prošlosti i oraspoloži koleginicu. Direktor „Granda“ tada je priznao da se zaljubio u Nadu na prvi pogled i da je hteo da je smuva.

- Prvi put sam video Nadu Topčagić na Hit paradi - počeo je on, a pevačica se nadovezala:

- Da, u Domu sindikata, 1977. godine - rekla je ona kroz smeh.

- Tada nam je Raka Ðokić bio menadžer i ja mu kažem: „Rako, ala mi se sviđa ova Nada, nabaci mi je.“ A Raka meni kaže: „Nemoj da se petljaš tu, Zlaja (Nadin muž) će da te razbuca kao bugarsku skupštinu.“ Ja onda ništa, nisam prilazio Nadi, a Zlaja je ostao s njom - kazao je Saša kroz smeh, čime je uspeo da oraspoloži Nadu.

Inače, nedavno je Topčagićeva izjavila da bi bilo odlično da se Popović skine go i da takav vodi emisiju.

- Sada će svi biti goli i to je to. Saša Popović još samo bokserice da obuče i da vodi program, to bi mu dobro stajalo. Ne treba mu ni majica, samo gaćice. Ma više ništa ne šokira ljude, danas ništa nije sramota, sve je normalno. Ali mislim da bi super izgledao u boksericama - rekla je Nada.

