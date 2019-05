MIKIJU IZVAĐENA ŠIPKA, PA SE VRATIO U RODNO KUPINOVO! Naredna 2 MESECA ključna su za njegov oporavak: A on hoće opet u RIJALITI?!

Miki Đuričić napustio je VMA, gde se duže od dve nedelje oporavljao od posledica saobraćajne nesreće, u kojoj je zadobio prelom karlične kosti. U ranim jutarnjim satima i u invalidskim kolicima, Mikija su iz bolnice izveli prijatelji, koji su ga odmah potom odvezli u rodno Kupinovo.

Bivši zadrugar je, međutim, otkrio da bi najviše voleo da se vrati u rijaliti, kako bi bio uz svoju devojku Suzanu Perović.

"Voleo bih da se vratim u rijaliti, ne zbog novca i zabave, već zbog moje Suzane. Ona je žene koju volim. Znam da joj je mnogo teško, pogotovo od kada je pušten snimak našeg seksa. Video sam da se baš potresla, ali nema zbog čega. Bili smo obučeni, ništa se nije videlo, a i da se videlo, volimo se i to je normalna stvar. Samo bih voleo da je vidim i zagrlim i da joj kažem da će sve biti u redu", kaže Miki.

"Dok sam ležao u bolnici, imao sam vremena da razmišljam i shvatio sam da moram da promenim mnoge stvari. Od sada ću mnogo više da se bavim svojim zdravljem, to će mi biti prioritet. Sada sam dobro i mnogo sam se obradovao što neću morati da idem na operaciju. Izvađena mi je šipka koju sam nosio dok sam bio u bolnici. Međutim, lekar mi je rekao da moram da se pridržavam njegovih uputstava kako bih se potpuno oporavio. Naredna dva meseca će biti ključna za moj oporavak. Ne smem nikako da se oslonim na povređenu nogu, moram da koristim štake i sve vreme moram da idem na fizikalnu terapiju."

"Plan mi je da se bavim privatnim biznisom i da otvorim farmu, a Suzana je dobrodošla da živi sa mnom. Naša ljubav tek treba da se razvije u pravu, a to će se desiti kada ona izađe iz 'Zadruge'. Njen suprug me ne zanima, to je njihova stvar, ne razmišljam o tome", izjavio je pčelar.

Podsećanja radi, Miki Đuričić 8. maja doživeo je saobraćajnu nesreću kada je zaspao za volanom. Tom prilikom, zadobio je polom karlične kosti na dva mesta i tada mu je urađena ekstenzija noge.

