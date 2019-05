SUZANA ZAVRŠILA U SUZAMA, IZVINILA SE ŠTO JE LAGALA NACIJU: Seks sa Mikijem bio je iz ljubavi! Sada se oglasio i njen MUŽ! (VIDEO)

Suzana Perović rasplakala se i izvinila svima što je slagala da nije imala intimne odnose sa Mikijem Đuričićem, a oglasio se i njen suprug Vlada.

Pevačica je rekla da dugo nije želela da prizna sebi šta se dešava, ali da je na kraju shvatila da niko ne treba da je stavi na "stub srama" zbog ljubavi.

"Meni je najbitnije u ovom trenutku da ja imam Mikijevu podršku i njegovu ljubav. Taj snimak koji je jako neprijatan, ono što me mnogo boli je kako je moja porodica odreagovala na to. Moja deca, to su zreli ljudi, ne znam kako su odreagovali, mogu samo da pretpostavim, žao mi je jer sam sigurna da su imali neprijatnosti neke. Ja tu bol ne mogu da suzbijem", rekla je Suzana kroz suze.

Suzanin muž imao je oštar komentar kada je video seks između Mikija i njegove žene.

"Briga me što se Suzana je.ata sa Mikijem! Mi smo završili", izjavio je Vlada.

