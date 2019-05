CECIN VELIKI HIT ODZVANJAO JE CELOM SALOM! Draganu i Miloša okružile sve zvanice, a oni se zaigrali! Trudna mlada NE STAJE! (VIDEO)

Dragana i Miloš ne kriju radost! Dok se orio poznati hit Svetlane Cece Ražnatović, "Nevaljala", novopečeni bračni par provodio se kao da sutra ne postoji! Mladoženja je išao oko vesele mlade, koja je u jednom trenutku podigla ruke od zadovoljstva.

Svi gosti su ih okružili, a oni su igrali kao da nikoga osim njih nema u sali!

foto: Printscreen

Dragana Džajić i Miloš Ivanović sudbonosno "da" izgovorili su danas jedno drugome u poznatom prestoničkom hotelu pred 250 zvanica. Venčanje je obavljeno u 18 sati pred matičarkom.

Prvi ples par je zaigrao uz pesmu Hulija Iglesijasa i Doli Parton iz 1993, "When you tell me that you love me". Čitavu salu bajkovito je dekorisala firma "Wedding and Events by Svadbena zvona", a sve zvanice provodile su se uz Anu Kokić i Sašu Matića. Porodice Džajić i Ivanović nisu skidale osmeh sa lica.

Kurir.rs/Foto: Pink

Kurir