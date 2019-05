Dragana Džajić i Miloš Ivanović u jednom prestoničkom hotelu zavetovali su se jedno drugome na večnu ljubav pred 250 zvanica.

Prvi ples odigrali su uz "When you tell me that you love me" Hulija Iglesijasa, oca Enrikea Iglesijasa, koji je ogromnu slavu stekao takođe kao pevač. Zajedno sa njim, pesmu izvodi Doli Parton.

"Only for you, all the impossible, I wanna do..." brujalo je salom dok su se mladenci žmureći grlili i lagano plesali.

