SINIŠA HOĆE MODERAN BRAK, DA PORED ŽENE IMA I LJUBAVNICU... MA, NIKAKO! Dragana Mitar detaljno isplanirala šta će sad: To će biti MOJIH 5 MINUTA!

Dragana Mitar ne odustaje od razvoda! Otkako je saznala za prevaru muža Siniše, pa i to da je još uvek sa ljubavnicom, definitivno je rešila da na tu ljubav stavi brak i da se kao par njih dvoje sporazumno rastanu.

"Razvešćemo se sporazumno, definitivno sam odlučila da je to to. Istina je da on ima ljubavnicu sa kojom je sada, rekao mi je da zbog nje ne moram da se razvodim jer on neće da se ženi njome. On hoće taj neki moderniji brak sa mnom, a ja nisam pristalica toga. Hoću da znam da li sam sa nekim ili sam slobodna. Volela bih da sam znala ranije šta se dešava van 'Zadruge', pa da sam i ja mogla drugačije da se ponašam u rijalitiju, da se ne kontrolišem."

Bivša zadrugarka ističe da će uprkos nesuglasicama sa partnerom i razvodu koji planira za sada ipak nastaviti da živi sa i dalje zakonitim suprugom u porodičnom domu.

"Još uvek živimo zajedno, ali gotovo da se i ne viđamo. Ostali smo u dobrim odnosima zbog deteta, tako će i ostati. Pavle će se iseliti, pronaći će stan za sebe, a ja ću ostati da živim ovde. Dok se to ne desi, eto, mi smo zajedno", kaže Dragana i objašnjava da se još uvek nije videla sa svim dragim ljudima koji su joj nedostajali dok je bila u rijalitiju.

"Još uvek nisam stigla ni da se vidim sa svima i da se ispričam. Reakcije na moje učešće u rijalitiju su zaista odlične. Čak ni snimke iz 'Zadruge' nisam stigla da pregledam, još je sve sveže. Ono što su mi najbliži članovi porodice i prijatelja rekli jeste da su zaista zadovoljni i da su me gledali i pratili dok sam učestvovala."

Takođe, ona planira i da se posveti karijeri.

"Odlučila sam da se nakon 'Zadruge' posvetim svojoj karijeri i da krenem da se bavim pevanjem. Mislim da bi odlično bilo da za početak snimim autobiografsku baladu o svemu što mi se izdešavalo, o krahu braka i mom životu generalno. Kasnije mogu tu da budu i neke brže pesme, ali za sada sam ovako isplanirala. Volela bih da glas bude obrađen autotjunom, malo više ću da poradim na toj ideji. Treba da iskoristim svojih pet minuta koji su sada. Iskreno, još uvek se trudim da se odmorim, svaki slobodan trenutak provodim sa sinom i sabiram utiske", kaže Dragana.

Njen favorit za pobedu je Ljuba Pantović, s kojom je i te kako zbližila u rijalitiju.

"Moj favorit je Ljuba. Ona mi je bila prijateljica, sa njom sam provodila dosta vremena i zaista bih volela da ona pobedi. Svakako podržavam i Sanju i Minu Vrbaški", istakla je Mitrova.

Što se nje tiče, u rijalitiju su prave ljubavi moguće. Tako tvrdi jer je imala priliku i da se u to uveri.

"Veze Matore i Sanje i Davida i Ane su prave. Nije to neka rijaliti igra, zaista mislim da im je stalo do partnera. Trpe neke pritiske pred kamerama i ništa nije isto kao u spoljnom svetu, ali mislim da će opstati. Vreme će pokazati, za sada smatram da tu ima ljubavi", poručila je Dragana Mitar.

Sa druge strane, Dragana smatra da Marko Miljković nije pravi partner za blogerku Lunu Đogani.

"Mislim da je trenutak da Luna pronađe za sebe pravog muškarca koji će da joj bude podrška i da stoji uz nju. Smatram da joj se Marko nakačio i da je iskorišćava, ona je poznatija od njega, pa je zbog toga uz nju. Nikad se ne zna, možda oni i opstanu kada izađu iz rijalitija, ali smatram da njoj treba drugačiji muškarac. Ona će to znati kada napusti rijaliti i kada sa Markom provede neko vreme u spoljnom svetu", zaključila je Dragana.

