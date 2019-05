DRAGANA MITAR SE RAZVODI OD SINIŠE! Neverstva joj je preko glave, a tek laži i manipulacija... Od žestoke rasprave sin Jovan nije mogao da spava: Trebalo je i pre DA SE OSLOBODIM! Besna!

Dragana Mitar u subotu uveče napustila je zadrugarsko imanje u Šimanovcima. U studiju, rasplakala se i ne znajući da će je suprug Siniša ipak sačekati i odvesti kući. Međutim, samo dva dana kasnije, rešila je da stavi tačku na brak, a sve detalje odnosa iznela je u javnost kao iz topa.

"Juče uopšte nismo proveli dan zajedno. Sinoć smo se isvađali, posvađali žestoko, naš Joca se od vike probudio... Tako da ja ću da stavljam tačku na ovaj moj bračni odnos. Definitivno, ja ću da se razvedem", ispričala je Dragana, šokirana od svega što ju je sačekalo po izlasku iz "Zadruge".

"Kad sam ja ušla u 'Zadrugu', to je sve bilo turbulentno. Onda je on došao u januaru i sve je bilo super, i ja izlazim sada i zatiče me haos - to su neke stvari preko kojih ja sada više neću da prelazim i iskreno da vam kažem, baš me briga šta će da radi u svom životu. Konkretno, vidim da je putovao, da se provodio... Bolje da je na vreme podneo zahtev za razvod braka, onda bih i ja znala na čemu sam, mogla bih u 'Zadruzi' da se zezam, a ovako mi neke stvari nisu bile dozvoljene. Tu sam videla da je opet hteo da me urniše, da bih sad, kad sam izašla, videla da on vodi neki svoj život. Njemu odgovara da se mi ne razvodimo, da se to tako vuče, da živimo moderno, ali ja ne mogu ljudima da objasnim njegov način života. Ja bih na to da stavim tačku i da okrenem konačno novi list", odlučna je ona.

foto: Printscreen

Iz porodičnog doma, pak, još uvek nije izašla.

"Nisam se iselila, tu sam, ali se bukvalno ne viđamo. Definitivno, od naših zajedničkih odnosa više neće biti ništa, isključivo ćemo biti u okej komunikaciji i kontaktu radi deteta, ništa više", najavljuje bivša Modelsica, koja je saznala i to da joj je suprug bio neveran.

"Jeste, istina je sve to što ste pisali. On kaže da novinari lažu, ali znajući njega, znam da je to istina sto posto! Samo mi nije bila jasna njegova igra - nastavio je po starom, a u januaru mi je rekao da ćemo da pričamo kad izađemo, umesto da smo se odmah razveli i da budem slobodna. On je opet želeo da vlada nada mnom i da manipuliše! E, sad ću ja da promenim list", kaže Dragana, koja će do kraja nedelje zvanično podneti zahtev za razvod.

foto: Printscreen

"Treba mi još par dana da dođem sebi, da vidim šta ću, kako ću, a onda ću podneti zahtev za razvod braka. To će biti sporazumni razvod, najbolje je da se raziđemo i da svako krene svojim putem", zaključuje ona.

foto: Printscreen/Facebook

