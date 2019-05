ONA JE NOMINOVANA ZA IZBACIVANJE, PA POSLATA U IZOLACIJU! Suze i smeh pomešani u rijalitiju! SVI NA NOGAMA, već plaču za njom, a ONA PRESREĆNA!

Kaže Fata Muji: - Trudna sam! - Pa, kako bolan trudna? Pazio sam - upita Mujo. - To ti je kao u saobraćaju, džaba ti paziš kad drugi ne paze.

Stih dana

Bio sam stena, nijedna žena nije me mogla slomiti Prošlo je sve to i šta ću, eto, zaljubih se do besvesti

Mile Kitić „Kazanova“