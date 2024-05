POTRESNA ISPOVEST MAJKE ANĐELE ŠPARAVALO! Dok je sa Bojanom, u kuću da nam ne dolazi! Ovo je uslov da ćerki oprosti vezu sa ženom

Učesnica "Elite" Anđela Šparavalo prošle nedelje dobila je očevo pismo, u kom joj je saopšteno da joj se porodica odriče, budući da je izabrala svoj put - istopolnu vezu s Bojanom Pavlović, koju oni ne podržavaju. Dostavili su joj pasoš, te poručili da bi joj najbolje bilo da po izlasku iz rijalitija napusti zemlju, da se u rodni Aranđelovac ne vraća, kao i da promeni prezime, jer ne zaslužuje da ga nosi.

Njena majka Aleksandra je za medije potvrdila priče da joj zbog svega što se dešava zdravlje nije dobro.

- Nije mi baš dobro. Slabije gledamo rijaliti, šalju mi klipove, iako sam rekla da mi niko ništa ne šalje. Nisam baš kako treba sa zdravljem, iskreno. Idem na neke razne analize, pod ogromnim stresom sam. Videćemo, nadam se da će sve biti kako treba, ali stres je mnogo veliki. Muž mi je rekao da se ugasim, da ne gledamo rijaliti, što manje da budemo upućeni u sve. Gledala bih kad Anđela ne bi sedela pored Bojane, meni je sam taj prizor gadan. Njena prebačena ruka preko nje, meni već nije dobro, počne da mi lupa srce - počinje priču Aleksandra.

Bojana je pre nekoliko dana u "Eliti" proslavila svoj rođendan, a Anđela je pomislila da je jednu od čestitki poslao njen otac, zbog rukopisa koji je, kako je rekla, vrlo sličan, što njena majka demantuje.

- Ma, kakvi! Da li vi mislite da bismo mi gubili vreme, dolazili u Šimanovce, da dostavljamo Bojani čestitku?! Ma kakvi, nije nam Bojana uopšte interesna sfera, da se bavimo njom i šaljemo čestitke. Ne znamo kud ćemo, a mi njoj da šaljemo čestitku?! Ne mogu da pomislim da mi je ona više u mislima, a kamoli nešto više - izričita je Aleksandra, koja je objasnila zbog čega je njen suprug Aleksandar onakvo pismo poslao ćerki u "Elitu".

- Anđela je rekla da je odabrala svoj put, a mi lezbijku u kući nećemo nikada prihvatiti! To mora da se zna, jedno te isto pričamo od početka, ne menjamo stav. Nećemo ženu u kući, a pogotovo ne Bojanu! Neću da mi Anđela dođe s takvim mislima uopšte u kuću, da mi spomene ženu! Da li ljudi mislili da smo konzervativni, ovakvi, onakvi, ne zanima me. Imamo svoje mišljenje i njega se držimo. Nemamo mi ništa da postignemo tim pismom, ostavili smo joj u Šimanovcima taj pasoš jer nam ona nikada neće doći kući sa tim mislima o ženi. Oprostili smo se od nje, odrekli. Ovo nam nije sprdnja, ni igra, ovo je život. Najiskrenije mi je žao što će Anđela sebi upropastiti mladost.

Ova odluka je na snazi sve dok je Anđela u vezi sa Bojanom ili nekom drugom ženom.

- Sve dok je sa Bojanom, mi ostajemo pri svom stavu - da ne dolazi kući, da promeni prezime. Meni ona ne treba, gadi mi se samo kad joj priđe. Ma, kakvi, nećemo to prihvatiti u životu. Idi, bre, skloni se od nas, nemoj da nam uništavaš život, moj sin neće da mu sestra bude lezbijka. Koliko god da je mali, on tako priča.

Na pitanje da li će ćerku sačekati u finalnoj noći, ukoliko se bude plasirala u finale "Elite", Aleksandra kaže:

- Ne, sigurno ne! Ne znam šta će biti do kraja, kako će se izjasniti. Na finale nećemo doći sigurno, ni ja, ni muž, ne želim da se brukam. Da mi kaže tamo da voli ženu?! Ne daj Bože da mi kaže to, obezbeđenje bi moralo da reaguje. Niko od nas ne može da svari da bude sa ženom. A da mi kaže:"Mama, izvini, pogrešila sam, probala sam", okej. Nismo mi toliko zatucani. Ali, uslov da se vrati kući jeste da se izvini, da kaže da je pogrešila i da ni ne pomisli više na Bojanu. Razumem današnju omladinu, probaju... Ali, ne mogu da verujem šta ona više postiže sa njenim lažima, čemu to?! Ne shvatam je. Bojana kaže da se ja perem. Od čega se ja perem?! Kako je Anđela odrastala kod nas, sve može da se proveri, ovo je mala sredina, svi se znamo. Nemam da se perem ni od čega, ni da ratujem, znamo ko smo i šta smo. Bojana joj je totalno izokrenula mozak. Bojana se uplašila tužbi, igra rijaliti sa nama, pa će napraviti za par dana foru, da je šutne. Sad je uz nju, Anđela je kao neka žrtva... Kako ona odjednom sad toliko voli i ljubi Anđelu?

Takođe, Aleksandra je u razgovoru istakla da je sada sva odgovornost za Anđelu prebačena na Bojanu, budući da je to njihov zajednički izbor.

- Anđela je tek upisala prvu godinu fakulteta, stopirala zbog rijalitija. Sada neka joj Bojana plaća fakultet, vožnju, nek je izdržava Bojana, čisti stan, sprema, kuva, pegla... Nek joj Bojana bude čistačica i kuvarica, mama i tata, sve će da radi za nju, jer ona ne može sama. I mora da je finansira, samo ne znam od čega. Bojana će ponovo da prosi na ulici. Monstrum, prevarant, budaletina! Uništila mi je dete! Tri meseca je uvlačila u svoje kandže, a sada igra svoju igru, a Anđela je hoće. Šta ja da radim? Ne mogu da promenim to, ako hoće sa njom. Plašim se šta će s Anđelom biti kad izađe, kad je lupi realnost - zaključila je Aleksandra Šparavalo.

