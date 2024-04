MAJKA ANĐELE ŠPARAVALO PRIPREMA PAKAO BOJANI PAVLOVIĆ: Neće joj biti dobro, ne zna s kim ima posla! Haos u najavi

Aleksandra Šparavalo, majka učesnice "Elite" Anđele Šparavalo, oglasila se nakon jutrošnje svađe svoje ćerke i njene doskorašnje partnerke Bojane Pavlović, kojoj je najavila pakao po izlasku iz rijalitija.

Aleksandra je, naime, zadovoljna zbog promena stava svoje ćerke Anđele u odnosu na Bojanu Pavlović što je, smatra, pokazala sinoć.

- Gledala sam i prvi put da sam se oduševila kako Anela priča, baš onako kakva je ona. To je ona, tu nema šta. Mislim da Bojana opet izmanipulisati njom. Anđela je mnogo uplašena, ne znam od čega. Plašim se njenog zdravlja, nije sve kako treba. To me najviše sekira - rekla je majka Šparavalo.

Anđela je jutros, nakon haosa sa Bojanom, sklopila primirje sa Slađom Lazić Poršelinom, koja joj je rekla:"Obećaj mi da ćeš reći ono što si meni rekla u poverenju", na šta je Anđela potvrdno odgovorila. Ni Anđelina majka ne zna tačno o čemu se radi, ali pretpostavlja da je reč o Bojani.

- Ne znam, volela bih da kaže. Sinoć je počela svađa nakon intervjua i Bojana je pitala:"Šta si rekla Darku?". Ona mora da se njoj pravda šta je rekla. Šta te, bre, boli uvo šta je rekla? Imam osećaj kao da se takmiče ko će ići u Šiša bar i da su malo ljubomorni. Bojana se malo tu primila, kao što mene nije zvao, nego tebe. Tu je počelo, kao izlazi iz kreveta, ono njeno. Mislim da Anđela ima strah, jer je slagala u vezi nas, u vezi porodice. Bojana se sad pere iz svega ovoga - rekla je Anđelina majka.

Tužbe su najavljene kako s Bojanine strane, tako i od strane porodice Šparavalo. Kako tvrdi Aleksandra, Bojani se po izlasku iz "Elite" ne piše dobro.

- Njoj neće biti dobro kad izađe. Ne daj Bože da krene na mene, ne zna s kim ima posla. Samo je čekam. Ne zna s kim se upetljala uopšte. Anđela nije nimalo luda šta je sve pričala. Ja sam uz nju, moj muž i svekar, pogotovo. Imam neka saznanja, ali ne smem da ih iznosim sad. Zato se ona plaši. Znam šta sve ima u MUP-u, imam pristup nekim stvarima. Držim je, čekam kad izađe. Ako krene, biće haos. Nisam se nikad bavila tužbama, ali neće joj biti dobro. Plašim se večeras pretresa, napašće je. Prvi put da vidim svoje dete da priča onako tečno, rečito. Ona se pogubi i ima strah. Za Slađu nemam reči. Zadovoljna sam njom, biće naš gost kad god poželi. Bojana šta god iznese, briga me. Znam ko sam i šta sam i kako funkcionišemo muž i ja - rekla je Aleksandra Šparavalo.

Ne krije da je svim srcem uz svoju ćerku.

-Posle one debate, ceo grad se digao. Ne znam ko me sve nije zvao, njeni drugari, njeni bivši momci. To je podrška. Bojana neće smeti da dođe u Aranđelovac. Ceo grad me zna, prilazi mi ljudi kao podrška za Anđelu. Ne znam šta će da joj urade. U šoku sam koliko je mrze ljudi u gradu. A šta sve čuvam, toga nije svesna.

