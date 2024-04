NIKADA NEĆETE POGODITI KOLIKO BREGA IMA GODINA: Oženio najlepšu Sarajku, izgradio karijeru za ponos, a vreme je za njega stalo

Goran Bregović u martu je napunio 74. godine, ali o penziji ni ne razmišlja.

Vitalni Sarajlija i dalje radi s nesmanjenim entuzijazmom. Muzčar, čija je slava odavno prešla granice regiona, uveliko pravi planove za 50. rođendan Bijelog dugmeta.

Kroz grupu su do sada prošla tri pevača: Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. Imajući u vidu da decenijama unazad među njima postoje nerešene razmirice, pitanje je da li će Brega uspeti da ih okupi. Ali, o tom – potom.

A kad se već krene sa planovima za obeležavanje jubileja, neminovan je osvrt na prošlost, a samim tim i razmišljanje o tome kako godine lete. Bojazni od starenja nisu pošteđeni ni poznati i slavni.

- Čudno je kako čovek kroz život menja odnos prema kraju – priznao je Goran Bregović u razgovoru za Velike priče

- Ja se sećam kad su u Sarajevu objavili da će biti Olimpijada. Računao sam: tada ću imati 34 godine, biću star. To me ne interesuje. A sad me interesuje da slavim 50. rođendan Bijelog dugmeta – poručio je muzičar, ne krijući životni optimizam.

Kada su ga još, pre četvrt veka pitali kako se nosi sa činjenicom da je postao deda, Goran Bregović je nonšalantno odgovorio:

- Pa, i kao otac sam star. Oduvek sam bio stariji i volim da budem star.

