ŽELJKO BEBEK USLOVIO BREGOVIĆA: Nisu komunicirali 20 godina, a sad pevač traži OVO da bi se priključio turneji "Bijelog dugmeta"!

Bijelo dugme ove godine slavi 50 godina karijere, ali je još uvek pod znakom pitanja da li će se na turneji, koja počinje 11. maja u Sarajevu, pojaviti i prvi pevač Željko Bebek.

Kako Kurir saznaje, Brega i Bebek, koji skoro 20 godina nisu komunicirali, nedavno su se sreli u Zagrebu, ali ni tada dogovor o ponovnoj saradnji nije pao. Organizatori turneje i sam Brega bi voleli da se okupe sva tri pevača - Bebek, Tifa i Alen Islamović. Međutim, problem je nastao jer Željko ima poseban uslov.

- Bebek bi u slučaju da pristane da s Dugmetom radi turneju, želeo da na bini bude i njegov sin. On je, inače, kao gitarista član tatinog benda. Kako sam čuo, Brega tim uslovom nije oduševljen, jer će na turneji svirati samo članovi benda. Još se čeka Goranov odgovor, ali bi uskoro trebalo da se zna da li će na turneju ići sva tri pevača - kaže naš izvor.

Povodom ovog saznanja pozvali smo Bebeka, ali se javila njegova supruga Ružica.

- Željko trenutno ne može da se javi, možda da nazovete večeras. Koliko znam, što se turneje tiče povodom 50 godina karijere, on će održati koncerte povodom postojanja njegovog imena i prezimena, a o ponovnom okupljanju s pomenutim bendom nisam obaveštena. Na to bi morao on da vam odgovori - rekla nam je Bebekova supruga.

Goran Bregović je u intervjuu za Nedeljnik govorio o planovima za turneju, ali u ovoj priči nije pomenuo Bebeka. Izjavio je da će se potruditi da sve koji su činili bend a i dalje su živi okupi na jednom mestu.

- Nažalost, nisu svi originalni članovi Bijelog dugmeta živi. Skupićemo se u starom sastavu što bolje možemo. Nema više nijednog živog klavijaturiste, i Laza Ristovski i Vlado Pravdić su umrli, tako da će Ogi Radivojević svirati klavijature. On je moj dugogodišnji saradnik i odličan muzikant, završio je i klavir i dirigovanje. Zoran Redžić je tu iz originalne postave i Điđi Jankelić, koji je svirao isto u Bijelom dugmetu. Bez obzira na to što je 50 godina benda, uspeli smo da nađemo preživele - rekao je Goran.

Podsetimo, Bijelo dugme je nastalo iz grupe Jutro, a novo ime je usvojilo 1. januara 1974. Vođa i jedini stalni član grupe bio je gitarista Goran Bregović, dok su se na mestu pevača menjali Željko Bebek, Mladen Vojičić Tifa i Alen Islamović. U grupu su dolazili i iz nje odlazili iz različitih razloga basisti Zoran Redžić, Jadranko Stanković, Sanin Karić i Ljubiša Racić, bubnjari Goran Ivandić, Milić Vukašinović i Dragan Jankelić i klavijaturisti Vlado Pravdić i Laza Ristovski.

Grupa se raspala zbog rata u bivšoj Jugoslaviji, a ponovo se okupila na oproštajnoj turneji 2005, kad su održali koncerte u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Besplatni koncert kod Hajdučke česme 1977. i oproštajni koncert u Beogradu 2005. su bili među najposećenijim koncertima na ovim prostorima.

