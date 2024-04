VUK DRAŠKOVIĆ 1981. BRUTALNO ISPROZIVAO NAJVEĆE ESTRADNE ZVEZDE: Ne znaju note, a zarađuju više od rudara! Ove FOLKERE je urnisao

Vuk Drašković smatra da su Zdravko Čolić, Goran Bregović, Lepa Lukić, Vera Matović i još mnogo poznatih pevača muzički nepismeni i da predstavljaju malograđane koji zarađuju milionske svote novca - bar tako je pisao daleke 1981. godine!

Lider Srpskog pokreta obnove, pre nego što je postao nacionalno orijentisan, snažno je podržavao komunizam i socijalističko samoupravljanje koje, između ostalog, podrazumeva besklasno društvo i jednakost stanovništva. Njegova prva knjiga pod nazivom "Ja, malograđanin" govori upravo o ovoj temi, jasno označavajući sve nedostatke tadašnje Jugoslavije.

Poseban akcenat Drašković je stavio na muzičare koji su zarađivali mnogo para od koncerata, u čemu je video nepravdu. Najviše se obrušio na Zdravka Čolića i Gorana Bregovića, a opleo je i po narodnjacima.

- Zbog toga što je tri novogodišnje noći zabavljao goste zagrebačkog "Interkontinentala", pevač Zdravko Čolić dobio je, prema pisanju štampe, 350.000 novih dinara. Zdravko Čolić, momak koji nijednom svojom pesmicom nije zadužio našu kulturnu baštinu, koji nije stvorio bila šta što je kadro da nadživi ovo vreme i postane umetnička tvorevina, za tri noći zaradi više nego dobro plaćeni rudar za četiri godine. Koliko su zaradili Vlado Kalember, Goran Bregović, koji plaća telohranitelje i koji, valjda iz protesta prema društvu koje mu je omogućilo kraljevsko bogatstvo i razbacivanje, u jednoj svojoj hit pesmici nekog jadnog Petrović Petra šalje u materinu?

- U 1980. više od pola miliona Jugoslovena je primalo manje od 4.500 dinara mesečno, to znači da bi oni trebalo da rade od 150 do 200 godina da bi dobili onoliko koliko Čolić i Bregović dobiju za godinu dana - napisao je Vuk u svojoj knjizi, očito i ne sluteći da će se pesme Brege i Čole slušati i posle skoro 40 godina i da će oni i u novom milenijumu ostati na vrhu.

Osim Brege i Čole, lideru SPO zasmetali su i pojedini hrvatski izvođači, kao i pevači narodne muzike koji su osamdesetih godina bili izuzetno popularni.

- Tereza Kesovija je dve večeri (31. decembra i 1. januara) nastupala u Rdećoj dvorani u Velenju. Pevala je, kažu, zidarima i "ozidala" za sebe 380.000 dinara. Hotel "Kroacija" u Cavtatu bio je ponudio grupi Novi fosili 450.000 dinara, ali su to momci odbili. Mogu, kazali su, na drugom mestu dobiti još više. Mogu koliko hoće, to je sigurno. I oni, i Srebrna krila, i Lepava Lukić, i Vera Matović... I još desetine, stotine grupa i solista od kojih većina ne zna ni note - moralisao je pre 37 godina Draškovića, koga smo pak od devedesetih do danas više puta imali prilike da vidimo u društvu estradnih zvezda.

"Ja, malograđanin" - knjiga prošla nezapaženo Drašković se u svom prvom književnom delu bavio pitanjima i analizama da li smo potrošačko društvo, ko su malograđani i skorojevići u Jugoslaviji, odnosom poltrona i samoupravljanja. Knjiga je objavljena 1981. godine i u to vreme nije izazvala previše pažnje javnosti jer Vuk nije bio toliko poznat i popularan. foto: Kurir Zanimljivo je da Draškovićevo prvo književno delo na naslovnici krasi karikatura Nade Topčagić i da se mnoge njegove prognoze iz knjige nisu obistinile, poput one da Zdravko nijednom pesmom nije zadužio našu kulturnu baštinu.

