ĆERKA ZDRAVKA ČOLIĆA NAPRAVILA KOLAPS NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Grudi u prvom planu, a tek da joj vidite POZU

Starija ćerka slavnog pevača Zdravka Čolića (72), Una Čolić (22), i te kako je aktivna na društvenim mrežama.

Una na Instagram kači fotografije sa putovanja, ali i iz velelepnog doma u srpskoj prestonici, te njeni pratioci imaju uvid o svakom njenom potezu.

Ćerka Zdravka Čolića se sada uslikala u toaletu, a fotografiju je odmah objavila na svom Instagramu.

foto: Printscreen Instagram

Na sebi je imala dekoltiranu majicu, grudi su bile na izvol’te, a komentari su se samo nizali.

"Šta ti bi?", "Šta će Čola reći na ovo?", "Brutalna", samo su neki od komentara.

Zdravko je, inače, nedavno pričao o ćerkama Uni i Lari.

foto: Printscreen

- Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom sam popustljiv - kazao je Čola za televiziju.

Kurir / Televizije "E" / Preneo: Lazar Stanušić

