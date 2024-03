"ISKORISTIO JE PERIOD KADA SE NISAM POJAVLJIVAO DA MI UZME HIT!" Dima nakon 20 godina ćutanja udario na Halida Muslimovića

Goran Dimitrijadis Dima napravio je pravu pometnju kada je devedesetih godina snimio svoj čuveni hit "Nije mene dušo ubilo", a nakon čega nestaje sa javne scene.

Iako je u pojedini periodima radio i kao taksista, kao i u vreme kada se pojavila "Nije mene dušo ubilo", daleke 1994. godine, Dima je neprekidno nastupao na kocertima sa koleginicama kao što su Mira Škorić i Hani, ali i na različitim veseljima, po restoranima i kafanama, neretko kod vrlo uglednih domaćina.

Međutim, četiri godine kasnije na albumu Halida Muslimovića pojavila se pesma "Nije mene dušo ubilo".

Dima je nakon 20 godina odlučio da progovori i u Pulsu Srbije kod domaćina emisije Ivana Gajića otkriva šta se tačno desilo i kakav odnos ima sa Halidom.

- Ja sam ćutao 20 godina i više čak. Tada je to izdala diskografska kuća ZAM, bez potpisa izvođača, autora, dakle mene, ja ne postojim nigde. Iako su svi ljudi znali i uveliko sam pevao tu pesmu. On je iskoristio period kada se ja nisam pojavljivao. Ja jesam bio samo izvođač, ali on nije tražio ni saglasnost od tekstopisca. Njemu se samo dopala pesma, snimio je i krenuo je da je predstavlja kao svoju pesmu. Međutim, vi ne možete narod prevariti. Narod zna, narod bira i narod voli i oseća. Želim mu sve najlepše, ali to je bio jako ružan potez. Ja bih otišao i pitao autora, izvođača, da li se slažu sa tim. To je osnovna kultura. On je samo uzeo pesmu i snimi, ali je narod prepoznao. Ne kažem ja da sam ja to najbolje otpevao, ali svaka pesma ima svog istinskog pevača bez obzira da li mu je leglo ili ne - rekao je Dima.

