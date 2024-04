"LIPE CVATU" PRE DUGMETA JE OTPEVALA ONA! Poznati roker otkrio tajnu jednog od najvećih ex Ju hitova: PESMA JE IMALA DRUGI TEKST!

Povodom koncerta grupe Aerodrom koji će biti održan 10. aprila u MTS dvorani, sagovornik novinarke Kurira Teodore Borozan bio je muzičar Jurica Pađen.

foto: Kurir televizija

Rekao je da se ovaj koncert dugo spremao:

- Pa evo, pripreme traju već nekoliko desetljeća, tako da smo mi spremni za svirku u svakom trenutku. Međutim, ovo je jedan poseban koncert. To je baš je rekao Neno Belan, da će to biti ludi parti. Imamo pet fantastičnih gostiju, odnosno šest. Jedna je vaša sugrađanka, koja prekrasno izgleda i prekrasno pjeva, Marina Lazić.

Pađen je svojevremeno sarađivao i sa Goranom Bregovićem, a evo šta kaže o njemu i njihovoj saradnji:

02:54 LIPE CVATU PRE DUGMETA JE OTPEVALA ONA! Poznati roker otkrio tajnu jednog od najvećih ex ju hitova: PESMA IMALA DRUGI TEKST!

- Moje iskustvo sa njim je dobro. To je bila preteča Parnog Valjka. Svirali smo u Beogradu na hit paradi.Tad je Aki taman došao u bend. Aki je svirao klavir, Husija gitare i ritam sekciju. To je bila grupa 220 u biti iz koje je nastao Parni Valjak. Bregović je napisao pesmu za Biseru Veletanlić: Šta ću nano dragi mi je ljut. Zamolio nas je da odsviramo to s njim. U garderobi smo uvežbali za pola sata stvar. Izašli smo nastupili.

Nakon deset godina jedna stvar ga je iznenadila:

- Nakon deset godina ja čujem pesmu koju sam svirao sa Biserom i Goranom. Mega hit je postala. Znači samo je promenio tekst i stvar se nazvala Lipe Cvatu.

