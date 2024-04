"BOJANA MI JE REKLA DA JE MOJOJ MAMI CILJ DA ME STRPA U LUDARU" Anđela Šparavalo u žestokom fajtu s bivšom devojkom: Pretila mi je

Anđela Šparavalo iznela je nove detalje odnosa sa Bojanom Pavlović i time šokirala cimere. Kako tvrdi, nju je Bojana tokom veze psihički maltretirala i pretila joj nakon posete roditelja za praznike.

foto: Petar Aleksić

- Bojana je uništila moje samopouzdanje. Kada je moja porodica rekla da će me se odreći, ona je došla i rekla: ''ja sam bila tu za svoju partnerku, onda kad moje sestre nisu bile za to, moraš i ti tu da budeš za mene''. Posle toga, Bojana je radila sve i svašta kako bi mene zaplašila. Ona je meni stalno pretila da će ona da kaže nešto što sam joj ja navodno govorila ispod pokrivača. Govorila je da nemam podršku, ali i da sam devojka lakog morala. Uvidela sam da sam pored Bojane drugačija osoba, nisam to ona prava ja. Bojana je meni stalno pričala kako je mojoj mami cilj da me strpa u ludaru. Uveravala me je iz dana u dan kako mene moji roditelji najviše blate i ponižavaju, kao i da su upravo oni najviše krivi jer mene ljudi ovde sada blate. To je sve laž, moja mama i ja smo uvek imale normalan, ispravan odnos. Ona se meni ogadila, ali stvarno- rekla je Anđela, a potom se nadovezala i Bojana.

- Ja ništa manje nisam očekivala od ovakve osobe, takve reči su gnusne. Ja ovde nikad nisam slagala niti imam potrebe da manipulišem, sad ćete upoznati moju parvu dimenziju. Ona je mene počela psihički da teroriše i da mi histeriše po garderoberu samo zato što sam ja izašla iz kreveta. Ja nemam problem za ove optužbe, ja ću sad malo da se igram i da pustim ove mozgove da reše ovu misteriju, ja ću samo da sedim ovde i da pustim ljude da pričaju - poručila je Pavlovićeva.

foto: Printscreen

Podsetimo, bivši zadrugar Lazar Jeremić otkrio je nedavno u kakvom je odnosu sa Anđelom Šparavalo.

- Mi smo se samo čuli, pričali, dogovorili smo se da ćemo se videti kada izađe iz rijalitija. Rekao sam joj: "Šta god da uradiš, kako god da se izblamiraš najstrašnije, videćemo se". Znao sam da me neće poslušati ništa, da će sve pasti u vodu čim bude ušla. Ja sam sve ovo predvideo, znao da će biti cirkus ukoliko bude ušla u neku priču, da će to biti ludnica, kao što jeste. Rekao sam joj da zna da ima nekog na kog uvek može da se osloni, jer sam bio tamo i znam sve. Rekao sam joj: "Koliko god da se tamo izblamiraš, ne daj Bože, znaj da sam uvek uz tebe i da te čekam kad izađeš, videćemo se i nastavićemo da se družimo" - rekao je on tada za Pink.rs.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

Bonus video:

00:52 Matora se ludo zabavlja