OVAKO IZGLEDA RASTA U BOLNICI: Reper objavio fotografije, evo u kakvom stanju se nalazi, ona se ne odvaja ni sekund od njega

Reper Stefan Đurić Rasta primljen je danas u jednu bolnicu zbog nesnosnih bolova u kičmi.

On je kod lekara došao sa devojkom Marijom Balaban, koja se ni na sekund nije odvojila od repera. To su pokazali i na fotografijama. Marija je uslikala selfi s Rastom, dok on leži. Prekriven je jaknom, a na nogama ima papuče što je jasan pokazatelj koliko su bolovi bili jaki da nije imao snage ni da obuje patike.

foto: Printskrin/Instagram

On je fotografiju objavio na Instagramu i stavio srce. Da mu je sad bolje mnogi su zaključili i kada je postavio na stori fotografiju sa ćerkom od pre nekoliko godina uz koju je napisao:

- Taki i ja od pre par letovanja.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Rasta i Marija su već dugo u vezi. Jedno uz drugo su u svim trenucima, pa ni sada nije izuzetak.

Bonus video:

