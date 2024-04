RASTA HITNO PRIMLJEN U BOLNICU! Reper došao u pratnji devojke

Stefan Đurić Rasta hitno je hospitalizovan danas, 23. aprila.

Kako saznajemo, on je pod jakim bolovima došao u bolnicu, u pratnji devojke Marije Balaban.

foto: Kurir televizija

Podsetimo, Reper je nedavno prvi put pričao o izabranici, a tom prilikom je otkrio da su 8. avgusta obeležili drugu godišnjicu veze.

- Druga godišnjica. Ja sam neko ko ne voli tu reč "godišnjica", jer mi to zvuči jako obeležavanje nečije smrti. Rekao sam i njoj "molim te nemoj, to godišnjica mi zvuči kao neko crno mesto, da je umro neko, prekrsti se i to". Ja stvarno posle Ane nisam imao baš neke veze. Dosta godina je i prošlo dok nisam našao Mariju i nekog sa kim ću da budem dugo i mislim da sam zaista uradio pravu stvar. Nisam jurio bilo šta da mi se desi, nego sam zaista slušao svoje srce. Nemam taj momenat da generalizujem sve žene, iako sam imao razvod mrzim i da budem u fazonu "to ne valja, to nije u redu". Ja sam ostavljao uvek momenat da postoji neka žena koja je drugačija i to se meni zaista desilo i na tome sam zahvalan - rekao je Rasta.

Kurir.rs/ Telegraf.rs. / Preneo: M. J.

