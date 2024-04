RASTA KAŽE DA JE PREVAREN ZA 420.000, A ANA BIVŠEG MUŽA OPTUŽUJE ZA 250.000 $! Iznela šok tvrdnje: Sećam se tog dana na Dedinju!

Pevačica Ana Nikolić ponovo javno "ratuje" sa svojim bivšim suprugom, reperom Stefanom Đurićem Rastom.

Ovoga puta, okidač za pevačicinu burnu reakciju je bio reperov intervju gde je priznao da ga je bivši prijatelj prevario za ogromnu svotu novca.

foto: Damir Dervišagić, ATA Images

- 420.000 dolara. Da, 420.000 dolara me je koštalo to prijateljstvo. Desila se jedna perfidna prevara u momentu kada je krenula da se digitalizacija, odnosno naplaćaju digitalni streaming, odnosno digitalna distribucija, pesama. Ja tu scenu, nikada neću zaboraviti. U jednom momentu jednog dana smo bili na Dedinju i gledali smo neku kuću da kupimo za studio i ja se sećam kao juče da je bio tu sa mnom i onako bukvalno kuca zidove, gleda šta ide, kako ide, kao to je to super, sve strava i dva dana nakon toga njega nije više nije bilo - rekao je reper u intervju za Telegraf.

foto: Damir Dervišagić, Dado Đilas

Ana tvrdi da joj Rasta duguje novac za album “Labilna” koji joj je radio dok su bili u jeku ljubavi, a po njenim rečima, ona novac od pregleda nikad nije videla.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Pitanje glasi: Gde je tačno novac od albuma “Labilna”, koji je legao na taj isti račun u Americi. Baš se i ja sećam, tačno, istog dana na Dedinju. Gde je pisalo 250.000 $ od pregleda za album “Labilna”. Presek se radi na svakih 6 meseci. Ovo beše tek prvi presek - napisala je Ana u svojoj objavi.

