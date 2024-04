ANA NIKOLIĆ OBMANULA SARADNIKE! Snimila album na veresiju, a sad neće da nastupa i otplati dugove: Svi detalji haosa

Ana Nikolić završila je novi album, ali je već u sukobu sa saradnicima s kojima je spremala materijal. Ona je sklopila dogovor s timom da joj završe ceo projekat, konkretno s Goranom Ratkovićem Raletom, Danijelom Pavlovićem i ostalima, a da će im ona sve isplatiti kad bude izašao album, odnosno kad se ponovo bude vratila na scenu.

foto: Ata images

Obećala, pa odustala

S obzirom na to da je znaju više godina, Rale čak dve decenije, u ovaj njen predlog poverovali su svi pa su se upustili u saradnju s njom. Prema rečima našeg izvora, kad je materijal bio spreman, Ratković je poveo razgovor s njom o zakazivanju nastupa i tada je nastala opšta drama. Ana njega i ostale saradnike ubeđuje da će od zarade s muzičkih platformi imati dovoljno novca da ih isplati sve i da će još i ona zaraditi, pa joj nastupi neće ni biti potrebni.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- U pesme koje čine taj njen album uloženo je mnogo. To su vrlo kvalitetni tekstovi, snimalo se u najboljim studijima jer su svi bili spremni da je doslovno dignu iz pepela. Prvo je bio problem da uopšte snimi pesme. Njoj je sve šala i zabava. Nikad nije dolazila na vreme, u više navrata nije ni mogla da otpeva pesme. Kad su se konačno sastavili i finiširali album, došlo je vreme da se napravi plan kako će nadalje sve ići. S obzirom na to da je ostala bez oba menadžera koja je imala, prvo je to trebalo da se reši, jer mora da nastupa da bi se sve isplatilo - priča izvor i nastavlja.

- Međutim, ona je tada rekla "a ne, ne, neću ja da imam nastupe" kad ju je Rale pitao. On se šokira, jer su se držali prvog dogovora. Onda je počela da mu objašnjava da ljudi jedva čekaju da čuju njene pesme, pa će sigurno imati ogromne preglede i to će im doneti dovoljno zarade, što realno nema veze sa životom jer svi ti milioni na muzičkim platformama daju tek nekoliko hiljada evra, a album kakav je njoj napravljen košta mnogo više. Prema procenama, i preko 200.000 evra. Naravno, Rale joj je to zamerio, čovek je očajan, a verujem da i ostali saradnicima nije pravo zbog ovoga - rekao je izvor.

Nikolićevoj smo poslali poruku na Viber i pitali je da li su naša saznanja tačna. Ona je pročitala pitanje, ali nam nije odgovorila. Ratković danima nije odgovarao na naše pozive.

Ovo nije prvi put da Ana upada u slične probleme. Kako je Kurir pisao 2021. godine, Ana je i za svoj poslednji album "Klinika" ostala dužna 300.000 evra, tadašnjem saradniku koji je producirao taj projekat. Ona je od njega pozajmila oko 200.000 evra i potpisala ugovor da će mu novac vraćati od nastupa narednih godina. To je bilo 2019. godine. Kako su pričali naši izvori, Ana je sav novac uložila u pesme, koje je papreno plaćala, ali i spotove, želeći da materijal bude na svetskom nivou.

