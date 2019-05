TI SI TEZGAROŠ U DUŠI, RADIĆEŠ U ĆEVABDŽINICI: Jelena Karleuša održala lekciju kandidatima, pa napravila HIT POTEZ!

Jelena Karleuša komentarisala je kandidate u muzičkom takmičenju, pa "bez dlake na jeziku" dala svoj sud.

Duel između Sanela Smole i Minela Spahovića izazvao je Jelenu da iznese svoje oštre kritike.

Mihel Spahović foto: Printscreen/YT

"Ja sam dala glas zato što su obojica sjajni pevači, zato što ih obojicu gotivim, zato što smatram da su talentovani. Ako ovako nastavite obojica ćete pevati u ćevabdžinicama, bazenima. Takvo oblačenje, takav pristup poslu, takav bol u kolenu, takav jedan seljački. Toliko ste retro, toliko ste dosadni. Vaš maksimum je ćevapdžinica", rekla je Jelena i obratila se Sanelu:

foto: Printscreen/YT

"Ti Smolo, ti imaš te čudne oči, od tebe bi moglo nešto da se napravi, ali si ti tezgaroš u duši. I kako ja to da isteram iz tebe, kad ti planiraš da pevaš u ćevabdžinici "Krkela". To je tvoj cilj i to se vidi. Smolo, da li si ti čuo za Instagram? Kako se zoveš na Instagramu. Koliko imaš pratilaca? Evo Sanele, sada ću ti lajkovati jednu sliku."

Sanel Smolo foto: Printscreen/YT

