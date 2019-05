TOMOVIĆ JE SIGURAN DA JE STANIJA SABOTIRALA NJEGOV POVRATAK U RIJALITI! Tad se za mene završila svaka priča: Napravio LOM!

Vladimir Tomović, osim što je u uživo uključenju na Instagram ispričao da starleta nije imala nikakvu operaciju, naveo je i to da sumnja da je upravo ona sabotirala njegov povratak na zadrugarsko imanje.

Tim Stanije Dobrojević demantovao je sve navode, te istakao da su u pitanju "gnusne laži", dok Tomović tvrdi da je upravo zbog svega što se dogodilo i stavio tačku na njihov odnos.

"Ja sam bio pozvan ponovo u rijaliti. Mene je zvao Željko Mitrović i to je istina. Možda će neko da se naljuti zbog ovoga, ali nema veze. Zvao me je da se vratim 10. januara, a tada je moj otac bio loše pa sam rekao da ćemo se čuti kasnije. Tada sam još rekao da je jedini uslov da se vratim u rijaliti da uđem zajedno s njom. Tog dana kad se nismo vratili zajedno, za mene se završila svaka priča. Da, sabotirala je moj ulazak. To znam 100 odsto i to iz više izvora", oštar je bio on.

