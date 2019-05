PROGOVORILA JAKA STANIJINA LEĐA! Bivši starleti ne može NIŠTA: Sve su to GNUSNE LAŽI! (FOTO)

Vladimir Tomović uključio se uživo na Instagram, pa po poslednji put progovorio o svojoj bivšoj dragoj, Staniji Dobrojević. Kako se navodi, on je tom prilikom definitivno stavio tačku na njihov odnos, ističući da se stidi što je "ikada bio sa devojkom kao što je ona".

"Sve je to njoj odgovaralo zbog rijalitija, ona pliva u tim vodama. Verujte mi da je sve znala, od 'a' do 'š', dobija ona informacije stalno. Mene je lično sramota, evo sada kažem javno, možete da sečete klipove, da šaljete, da zumirate... Sramota me je što sam ikada u životu bio sa devojkom kao što je Stanija Dobrojević. Tačka", izjavio je tomović, pa dodao da Dobrojevićeva nije imala nikakvu operaciju.

Kako kaže, to nije bio razlog zbog kog je ona izlazila iz "Zadruge 2".

"Ne, ne postoji nikakva operacija, svi su obmanuti pa i produkcija 'Zadruge'. Neka donesu dokaz. Ja sam saznao sve! Karta za Ameriku je davno bila rezervisana, a sve se znalo da ulazi na mesec dana. Mi se tada nismo čuli 20 dana, baš zbog toga, jer bih ja pitao gde je. Šta je ona tamo radila i s kim je bila, mene to ne zanima, ali je istina da se nismo čuli od jutra do mraka, nego usput - samo tri puta."

Nakon šokantnih izjava, iz Stanijinog PR-a demantovali su ove navode, napominjući da je "pravo na privatnost i poverljivost podataka o zdravstvenom stanju, terapijskim procedurama i lečenju bilo kog građanina zakonski zajemčeno pravo."

"Bivši dečko Stanije Dobrojević je u obraćanju na Instagramu izneo gnusnu laž i neistinu, da Stanija nije napustila 'Zadrugu' zbog zdravstvenih razloga. Povodom neistinite objave, ističemo da je pravo na privatnost i poverljivost podataka o zdravstvenom stanju, terapijskim procedurama i lečenju bilo kog građanina zakonski zajemčeno pravo. Ovakvi podaci daju se samo uz pristanak pacijenta, a svako objavljivanje istih bez pristanka predstavlja kršenje i povredu poverljivosti ovakvih podataka. U konkretnom slučaju, samo Stanija Dobrojević odlučuje kome će i kojim povodom ovakve podatke dati na uvid, kao što je i učinila povodom odsustva iz programa i sve podatke i papirologiju dostavila na uvid produkciji", stoji u saopštenju.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs/Alo/Foto: Dragan Kadić

Kurir