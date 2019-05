STANIJA DOBROJEVIĆ ZAVELA OŽENJENOG: Bivšem dečku na kvarno uzela 20.000 €! Evo šta joj je ON uradio

Stanija Dobrojević krije ružnu i mračnu stranu prošlosti. Kako Kurir Stars saznaje, starleta je imala kratku ljubavnu aferu sa oženjenim čovekom muslimanske veroispovesti, kojem je na kvarno uzela 20.000 evra. Naime, učesnica „Zadruge 2“ svojevremeno se družila sa izvesnim tridesetpetogodišnjim momkom tokom boravka u Americi, da bi na kraju započela avanturu s njim, koja je trajala nepuna tri meseca.

- Prvih godinu dana Stanija i mladić bili su u prijateljskim odnosima, te su često obilazili restorane, povremeno posećivali noćne klubove i veoma se međusobno uvažavali. Ipak, njihov drugarski odnos prerastao je u vezu, koja je odlično funkcionisala na početku. Bili su kao stvoreni jedno za drugo i mnogi su za njih znali. Međutim, nesporazumi i rasprave počele su da se dešavaju kada su oboje želeli da razviju zajednički biznis. Nismo upućeni u to šta su tačno pokušali da rade, ali posao je u startu propao. Dečko je uložio 20.000 evra, a novac je dao Dobrojevićevoj na ruke. Priča se da je deo dala za biznis, a ostatak zadržala za sebe, ali to još nije dokazano. Kada im je veza pukla, prekinuli su i svaki kontakt, a momak nije tražio svoje pare natrag. Stanija se pravila blesava i nijednog trenutka mu nije ponudila ni dinar, iako je tad dobro stajala s lovom. Sreća pa je dečko veoma imućan i to mu nije poremetilo novčanik i druge poslovne kombinacije - otkriva naš izvor i dodaje da starleta nikada u Srbiji nikome nije spominjala tog dečka.

foto: Filip Plavčić

- Sve se sazna, pa i to. Naši prijatelji preko okeana pričali su nam za njih dvoje jer se igrom slučaja naš dobar drug druži sa tim galantnim mladićem koji je Staniju držao kao malo vode na dlanu. On joj ništa ne zamera, samo se udaljio iz njenog života i naučio lekciju - završava naš dobro obavešten izvor.

foto: Promo

Kurir.rs/M. Dejanović/Foto: Ana Paunković

Kurir