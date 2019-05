PRESTANI DA SE BLAMIRAŠ! Staniji drugarica očitala bukvicu pred celom Srbijom: Rekla joj SAMO JEDNU ŽENU da sluša, a kad je krenula o Tomoviću... KRAJA NIJE BILO! (VIDEO)

Stanija Dobrojević dobila je telefonski poziv, pa se čula sa prijateljicom Tamarom Radoman. Pred milionskim auditorijumom, straleta umalo da zaplače kada joj je samo čula glas, a tek kada je i ugledala svoju Tašu.

Međutim, njihov razgovor nije bio poput mnogih koje zadrugari vode sa svojim najmilijima. Ona nije stigle da se rasprita o majci i bratu, ali je saznala brojne informacije "iz spoljnog sveta" koje su je već duže vreme kopkale.

Tamara je svoje izlaganje počela tako što je Staniju zamolila da ćuti i sluša je, bez postavljanja bilo kakvih pitanja.

"Slušaj me sada. Malo si se onako... Nisi to ti, ja ne mogu da te prepoznam. Ja tebe razumem, da su tu ljudi takvi kakvi su, ali psovke, rečnik... to nisi ti. Ti si neko ko je dostojanstven", krenula je ona s pridikama odmah.

"Distancirala sam se od svih, rekla sam im sve što imam da kažem. Psovke - to moram da se koristim oružjem koje oni koriste. Neće više biti psovki, ali ja i dalje želim da budem distancirana! Marijana, Maja, Aleksandra i Kulićke i to je to", odgovorila joj je brzo Stanija.

Međutim, kritikama tu nije bio kraj.

"Daješ na važnosti nebitnim ljudima. Nora, ko je Nora?! Totalni ignor što se tiče te devojke. Stanija, ti si slobodna devojka, kao ptica. Nemoj da razmišljaš o spoljnom svetu. Nemoj da pljuješ nikoga, hoću da budeš dostojanstvena. Potvrđujem ti samo da za Noru - ništa nije demantovao. Brane te tvoji fanovi, brani te tvoja porodica, branim te ja. Za rođendan nije dolazio, poslao ti je cveće, ali posle rođendana je nastao pakao. On je podržao priču koja se tiče Zlate, što se tebe tiče on se ne oglašava ništa što se tiče tebe. Sve što ti je rekla Marija Kulić je u pravu, tu ženu da slušaš. Nemoj da se blamiraš više, ta pričanja u kameru, ti pričaš sa nekim ko nije tu", pričala je Tamara i otkrivala detalje vezane za Vladimira Tomovića, između ostalog.

Dalje je starleti drugarica poručila da se drži svojih prijateljica i da ne psuje porodice, a onda je poslala poruku za Pavla Jovanovića.

"Pavlu da poručiš da kada bude uzeo moje ime u svoja prljava usta, da se seti ko su moji prijatelji", opasna je bila ona.

"Ti sad budi mirna, ne mafijaj", odgovorila joj je s osmehom Dobrojevićeva malo pre nego što im je poziv bio prekinut.

