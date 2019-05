LUNA ISPRIČALA DUGO ČUVANU TAJNU! Soraja se poverila blogerki, a ona je ODALA i to malo PRE FINALA! A evo zašto će ovo UNIŠTITI I STANIJU!

Luna Đogani progovorila o onome što se dešavalo pre nego što je ušla u rijaliti. Ona je obelodanila razgovor sa Sorajom Vučelić pa priznala da joj se starleta poverila.

Naime, kako je već poznato, rivalstvo između Stanije Dobrojević i Soraje Vučelić traje od ranije, a blogerka je sada otkrila da iza toga stoji Vladimir Tomović.

"Mene je Soraja zvala pre nego što sam ušla u karantin i rekla mi da će ući neki Vladimir Tomović. Rekla je: "Probaj nekako da ga pitaš kroz priču, demantuj da smo bili zajedno, pošto on to govori". On je valjda pričao da su oni bili zajedno. Zato ona možda nju dodatno ne gotivi", ispričala je Luna.

