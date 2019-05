POKLOPILA GA JE ŠERPOM, A SADA ĆE GA RASTAVITI OD LUNE?! Svađa blogerke i Marka Miljkovića zbog Maje ne prestaje, A EVO ŠTA JE ĐOGANIJEVA ODLUČILA DA URADI! (VIDEO)

Luna Đogani priznala je Marku Miljkoviću da je skroz otišla sa živcima i da više ne može da trpi Maju Marinković. Blogerka je odlučila da će sledeći put udariti zadrugarku, koja je njenom dečku prosipala šerpu sa mlekom na glavu pa ga poklopila istom.

"Mnogo sam tanka sa živcima, ne mogu više! Udariću je sledeći put, videćeš, to će biti to. Ne mogu više ove tvoje je*ačice", rekla je Luna.

Takmičar iz Brusa je pokušao da smiri svoju devojku.

"Ali, iskuliraj celu priču! Ja sam ispao najveće go*no koji je vređao žene, a samo sam hteo da imamo mir. TI sad opet pokušavaš nešto. Sve sam držao pod kontrolom", bio je siguran Marko.

"Ja više ne komentarišem, samo gutam knedle. Sledeći put kad mi bude prišla samo ću da je nokautiram. Da ne bude da ti nisam rekla! Ti si me doveo do ovoga! To su tvoje je*ačice koje si ti trebao da smiriš", zapretila je blogerka javno.

