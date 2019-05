MARKO JE ŽENOMRZAC, MISLIM SVE NAJGORE O NJEMU: Otac Maje Marinković iskreno o ćerki i njenom ponašanju, a Miljkovića je UKANALIO!

Otac Maje Marinković, Radomir se oglasio i priznao šta misli o Marku Miljkoviću, sa kojim je njegova ćerka bila intimna na samom početku rijalitija, a sada ne prestaju da se svađaju.

Maja je Marka polila mlekom, a njen otac to ovako komentariše:

"Sutra da izađe, ona će ostati upamćena po onome što je uradila (smeh). Imam hiljadu poziva od juče sa svih strana sveta", započeo je Radomir, a onda dodao:

"Ja gledam na to sve kao na jednu humorističku seriju, ali nekad to uzme maha, malo se opuste ljudi, ali dobro... A o Marku mogu da mislim sve najgore. To je ženomrzac koji je video da ga nema nigde, pa napravio ponovo priču sa Lunom i onda nema koga, hajde da ubace Maju, nije prošao kod Stanije. To je neko moje viđenje. Ako si imao nešto sa nekim, nije u redu da svašta izgovaraš za stolom, da je ovakva ili onakva, to nije u redu prema ženama."

Radomir se osvrnuo i na to kako se njegova ćerka ponaša u kući, ali i njenim drugaricama.

"To je Maja, imala je malo krizu dok se nije oslobodila. Ona ima podršku sa svih strana, oduševila je ljude, mislim da nije obrukala ni produkciju ni Velikog šefa koji su joj ukazali poverenje. Ona se sa Aleksandrom zna iz srednje škole, a Stanija joj je bila idol još kad je bila mala. Vidim i da je ova Marijana dobra curica. Njih četiri su sad mnogo jake u kući i svi pokušavaju da ih razdvoje", završio je Radomir.

