BILE SU NAJBOLJE DRUGARICE, PA JU JE OPASNO SPUSTILA! STANIJA OSULA PO MAJI: Pričaj posle svoje LAŽI, znaš šta si zaista radila sa Markom na žurki! (VIDEO)

Stanija Dobrojević prvi put nije podržala svoju prijateljicu Maju Marinković, za koju misli da ipak nije ravnodušna na Marka Miljkovića.

Starleta je ustala i nije dala Maji da govori, pa je prokomentarisala kako se Marinkovićeva ponaša na žurki.

foto: Printscreen

"Što se tiče žurke, Maja je odlazila koliko puta da se presvuče, kada je Marko otišao sa žurke, otišla je i Maja. Nije nam se ni javila, Marijana i ja smo ostale do kraja žurke. Posle onoga kada sam ga nagazila na žurki, neka bude da je to namerno, Maja jeste moja drugarica, ali što se tiče veze sa muškarcima, ne podržavam to. Maja se upalila, afera "Viljuška", bradavice, ja to nisam videla, osim kad smo sedeli u kazinu i kad smo videli to", rekla je Stanija, a Maja se nije složila.

"Pričaj svoje laži posle", dodala je Stanija.

foto: Printscreen

"Maja je uspela da zavede moj penis pre osam meseci i to je jedino što je ona uspela. Toaleta koja je očekivala pitanja danas", dobacio je Miljković.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir