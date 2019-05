SKANDAL UŽIVO U EMISIJI! VESNA DEDIĆ NAPALA U STUDIJU ŽIKU JAKŠIĆA: Spomenula mu bivšu ženu i PRAVI razlog kraha braka! Posle njenih reči NIJE MU BILO DOBRO! (VIDEO)

Vesna Dedić i Žika Jakšić ušli su u ozbiljan sukob, koji se umalo završio žestokom svađom, i to pred kamerama zbog teme o muško-ženskim odnosima.

Naime, producenta "Granda" su kritikovali zbog razvoda od Dajane Paunović. Sve je počelo kada je voditeljka Jovana Jeremić postavila pitanje Žiki kada je poslednji put rekao "zbogom", a da mu je laknulo.

"To ti aludiraš na moj razvod braka", šaljivo je upitao Jakšić, a onda se uključila Vesna.

"Žika je bivši novinarski zet. Ja sam na mladinoj strani priče, molim da se zabeleži. Najteže je muškarcima koji se razvedu od novinarki. Shvatiš da si muškarac koji je jednu tako svestranu ličnost i lepoticu uspeo da izgubi kao na kartama, kao poslednji kockar", rekla je Dedićeva, a Žika je pokušao da se odbrani replikom da neće da ulazi u to da li je on izgubio Dajanu ili ona njega.

foto: Printscereen

"Većina žena ima smanjen libido zato što spavaju u braku pored čoveka koji im okrene leđa kad hoće da ih pomiluje. Pitaj psihologe. Stvarno ću posle emisije da okrenem jedan broj (aludirajući na Dajanu) i da kažem "ako si"!, rekla je Dedićeva.

Jakšić je pokušao da smiri strasti i našalio se kako će zajedno sa Acom Pejovićem da otvori udruženje za zaštitu muškaraca, ali je Vesna i to iskoristila da ga isproziva.

foto: Printscereen

"Zašto, Aco? Nemojte Pejovića, on ima Biljanu i ne bih ja njega u to udruženje. On je jedan tolerantan čovek, za razliku od tebe. Ti si kamen jedan! Pejović je za tebe Evropljanin", poručila je Dedićeva producentu "Granda".

Kurir.rs/foto Printscreen

