CECA SPREMA GALA SLAVLJE ANASTASIJI ZA 21. ROĐENDAN: Samo njega je htela da im peva na ŽURKI GODINE i on im je spremio IZNENAĐENJE

Svetlana Ceca Ražnatović angažovala je Slobu Radanovića da peva na proslavi 21. rođendana njene ćerke Anastasije, koji će biti organizovan a to je potvrdio i Slobodan.

"Nisam želeo to da spominjem do sada, jer ipak mislim da nisam ja taj od koga treba da se sazna, ali pošto ste već upoznati sa tim, Ceca me je pozvala i rekla kako bi voleli da ja pevam na rođendanu, a ja sam se, naravno, rado odazvao pozivu.

- Velika je to čast. Imam zaista širok repertoar, tako da verujem da neće biti problema oko pesama i izbora, a i ukusi su nam slični - dodao je Radanović, a na pitanje šta će otpevati specijalno za Cecu i Anastasiju, pevač odgovara: "Sve što budu poželele!"

