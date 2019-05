POSTALA SAM DNO DNA OD NAJSAVRŠENIJE ŽENE: Dragana Mitar otvorila dušu o Pavlu i svom uskoro bivšem mužu!

Dragana Mitar progovorila je o svom učešću u rijalitiju, razvodu, kao i bivšem dečku Pavlu Jovanoviću.

Bivša zadrugarka priznala je da nije očekivala da će njen bivši uću u rijaliti, a kada ga je videla na vratima počela je da plače iz razloga što je znala da je napolju "haos".

"Te naše svađe, on je naš odnos shvatio na totalno drugi način, ja sam shvatila na sasvim drugi način i prosto je došlo do nesporazuma u toj komunikaciji. Čak ti njegovi predlozi dobrog odnosa ja sam smatrala ušao je neko s kim sam ja nekog povredila u tom slučaju mog supruga, gde ja treba sad u kući sa istim tim da budem dobra. Ja to smatram da ne mogu da budem dobra sa nekim s kim sam bila, možemo da se poštujemo da imamo neku distancu ali nemamo šta da pričamo o tom odnos. Ja sam smatrala pogotovo na medijskoj sceni kakav bi ja prikaz dala žena koja se vratila mužu koja sa tim nekim čovekom šta god da je imala ima neku komunikaciju", rekla je Dragana i dodala:

"Postavila sam sebe u situaciju da sam ja gledalac a da je moj Siniša unutra, smatarala sam ako si sa nekim bio to je bilo prošlo. Zašto otvarati bilo kakvu temu. Ali kada se sve već to pokrenulo, ja sam od najsavršenije žene postala dno, dna. Bila je priča sa Pavlove strane da treba da budemo okej da budemo super, e kad sam ja pokazala zube jer nije normalno da budemo okej. Jer ne bi bilo okej opet prema tom isto mužu gde smo sve to prešli, a ja sam to tako gledala, e zato smo ušli u sukob. On je ušao sa očekivanjem ne znam čega, a za mene je ta priča završena davnih dana."

Dragana je po izlasku za vođu postavila Ljubu, koja je Pavlu dala najmanji budžet.

"Kada je prišla Pavlu i rekla: "Ovo je mali budžet od Dragane!", posle kada sam vratila film ovako mali budžet jer on priča da mu pare nisu važne. A da sam mu dala veliki budžet poruka bi glasila pošto ja nemam za dva sladoleda čisto da on ima za tri. Prosto da sam dala mali ili veliki oko toga bi se dizala frka. Možda sam trebala da mu dam veliki jer bi ispalo da sam ja veći čovek od njega i da ja prosto sam drugačija. Ali bi to otvorilo druge teme, pa sam se spustila da budem maliciozna kao on", rekla je Dragana.

