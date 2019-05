NEKA GROM SPALI GRAND! Nada Topčagić POBESNELA pa KLELA Sašu Popovića zbog njega: Tamo više neću da odem NI MRTVA!

Nada Topčagić besna je na Sašu Popovića jer ju je nedavno stavio da gostuje u emisiji „Grand specijal“ s Marinkom Rokvićem, s kojim je u svađi. Ona se zarekla da više ni mrtva neće kročiti u studio na Košutnjaku, naročito jer je Rokvić u emisiji izjavio da mu je tražila 500 evra da dođe da peva na proslavi rođenja njegovog unuka.

Folk zvezda smatra da je direktor „Grand produkcije“ iskorišćava jer je svestan da mu ona diže gledanost u svako doba, te više za džabe ne želi da se pojavljuje ni na jednoj televiziji.

Ne dotiče je



- Šta sad hoće inženjer sa plavim očima? No, no! Ko je Nadicu dirnuo, moraće da plati. Ne gledam „Grand“, to me ne interesuje. Neka ga grom spali što se mene tiče, tamo više ni mrtva. Ovo je bilo figurativno, u smislu da me više ništa ne dotiče. Neka se kolju, pričaju, poujedaju, grizu, neka rade šta hoće. Više me ništa ne dotiče. Ne bih više išla ni kad bi mi Popović rekao „evo ti ceo svet“. Ma, nikad u životu. Ili sam prva, ili ne - ispričala je Nada, a potom se osvrnula na spekulacije da postoji mogućnost da se sledeće godine pojavi u žiriju takmičenja „Zvezde Granda“.

- Saša mene poznaje, on zna da ja to neću. Samo da čujete koje on pare nudi svima. Bog te mazo, pa Severini je ponudio 100.000 evra da dođe. Pusti ti da li je laž ili nije, tako se priča. Nije sigurno bez razloga. Ja da pravim nekome takve emisije više nikad i nigde neću, ni na jednu televiziju više neću ići dok mi se ne plati. Onaj ko me bude zvao mora samo uz dogovor da plati, više nigde neću da idem, nema šanse. Svi su plaćeni, sve je plaćeno, što bih ja išla za džabe da nekome pravim gledanost, ne pada mi na pamet, nikad više, majke mi. Ubuduće da zinem ima da se daju pare, kao glumci. To se tako radi u svetu. Molim lepo. Popoviću, sine, ima da platiš za svaku emisiju u koju ti dođem, ako dođem. Danas se sve naplaćuje, pa čak i orkestar i oni statisti - kaže Topčagićeva.

Tuča u kombiju



Podsetimo, Nada i Marinko su se sukobili pre dve decenije, kad su se potukli u kombiju na turneji, ali su kasnije svoj odnos izgladili. Ali poslednje tri godine Rokvić ne želi da čuje za Nadu, jer je, kako je on rekao, tražila pare da otpeva pesmu na njegovoj proslavi povodom rođenja unuka. To je ponovio u emisiji, zbog čega je Nada prekinula saradnju s Popovićem i demantovala Rokvićeve tvrdnje.

- Zvao sam te da mi otpevaš jednu pesmu, rodio mi se unuk. Ti si rekla: „Žao mi je, ne mogu, ja sam na Tari.“ Moj sin Nikola se našao pametan, pa te je zvao, a ona mu je rekla 500 evra, pa se pojavila kod nas. Ljudi, verovali ili ne. To je strašno. Pojavila se i pokvarila mi čitavo veče - rekao je Marinko.





O GLUMCU

LANE NE JE*E ŽIVU SILU!

Nada Topčagić tvrdi da glumac Milan Lane Gutović naplaćuje svoja gostovanja u emisijama kao prava velika zvezda i da će od sada da sledi njegove korake.

- Od sada ću da budem Lane Gutović! On ne jebe živu silu, i to je pametno. Svi su plaćeni, ne je*em više ništa u životu - rekla je Nada za Kurir. foto: Dado Đilas

