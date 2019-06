OGNJEN ZAUVEK REKAO ZBOGOM JK! Ne želi ni da čuje za nju! BLOKIRAO sve što ima veze s Karleušom! Evo šta joj nikada neće oprostiti

Ognjen Vranješ više ne želi da čuje, a ni da vidi bivšu ljubavnicu Jelenu Karleušu u stvarnom, ali ni u virtualnom svetu.



Fudbaler Anderlehta koji se s malom od velikog skandala tajno viđao dve godine, nedavno je blokirao na Instagramu sve stranice koje imaju veze s njenim životom i radom, dok je njen zvanični profil blokirao čim mu je objavila rat.

U prilog tome svedoči i snimak ekrana koji nam je dostavio izvor veoma blizak Vranješu, a koji je insistirao na anonimnosti.



- Ognjena poznajem od malih nogu i kada nekog precrta, to je do kraja života. Takav je slučaj sa JK. O njoj ne želi da čuje, niti da zna ništa, osim suđenja koje imaju zbog pretnji koje mu je uputila preko društvenih mreža. Ona je želela sebe da uzdigne i da se opere u javnosti, pa je Ognjena bez razloga ponizila, iako odlično zna šta su sve doživeli tokom dve godine tajne veze. Vranješ ju je sve vreme gledao kao princezu, ispunjavao joj je želje i stalno joj se prilagođavao. Ona je pljunula na sve što su zajedno proživeli jer je želela da sebe predstavi kao vernu ženu muža Duška Tošića, pa je sebi dala za pravo da ga vređa i ponižava na mrežama. Zato je blokirao sve stranice koje imaju veze s njom, a prijateljima poručio da ga ne obaveštavaju šta piše na Instagramu jer ga to uopšte ne zanima - priča naš izvor i dodaje da je Vranješ svestan da iza tih stranica stoje JK i njen tim ljudi.

- Jeleni su društvene mreže najvažnije i Ognjen to odlično zna. Ona, njen PR, kao i najbolja drugarica vode sve prave, ali i lažne stranice na Instagramu. Ozbiljno su se ušemili i tačno znaju kako se time barata. Kad god dobije neku poruku, Vranješ prepozna ko je od njih to pisao i iza koje stoji JK. Kada je počela afera, on je svakodnevno dobijao pretnje, koje je ignorisao jer je tačno prepoznao njen stil pisanja i izražavanja. Čini mi se da trenutno ima preko 400 blokiranih korisnika, a neki nalozi su bili pokrenuti sa ciljem da on nasedne na provokaciju. Nije odgovarao ni na jednu poruku, već ih je redom sve blokirao, a meni je poslao samo deo onih koji su završile na njegovoj blok listi - završava naš izvor.

