LUNA NIJE IZMANIPULISANA! ANABELA JE NIKADA NIJE TAJNO ZVALA! Isplivala druga strana priče: Gagi napada bivšu ženu jer MNOGO PUTUJE?!

Luna Đogani i Marko Miljković još uvek "drže" svu pažnju javnosti krajnje turbulentnim odnosom. Posle brojnih raskida i pomirenja, međutim, denser Gagi Đogani tek je pomutio sve vode kada je izjavio da je njegova ćerka "izmanipulisana od strane svoje majke" koja, navodno, nikada nije bila za vezu sa Miljkovićem.

Svemu tome prethodila je jedna od njihovih mnogih svađa, u kojoj je Luna Marku rekla kako ju je zvala Anabela i rekla joj kako ne treba da bude sa njim u vezi. Ovo je, pak, Gagiju poslužilo kao još jedan od povoda da se obruši na Anabelu i pokuša da je "etiketira" kao lošu majku. Izvor blizak porodici otkriva Gagijev pravi razlog za sve optužbe upućene pevačici, pa i razrešava misteriju "Anabelinog privatnog poziva Luni".

"Taj se poziv nikada nije ni desio. Luna je taj poziv izmislila da bi povredila Marka. Nije ni moguće da se taj poziv desi, jer bi to bilo kršenje svih pravila produkcije. Marko vrlo dobro zna koliko je Luna vezana za Anabelu, i koliko joj je bitna njena majka, što i sama kroz ceo rijaliti priča, pa je mislila da je to najbolji način da njega protrese. Htela je da se on oseća povređenim, isto onoliko koliko je nju bolelo ono što je on izgovorio. Luna naravno nije mogla znati da će se oko toga napraviti toliki haos napolju, i da će zbog toga svi da se obruše na Anabelu. Sigurno da bi se pojela živa kad bi znala šta joj je ta jedna banalna izmišljotina napravila, a posebno nikada ne bi ni sanjala da bi njen otac to onda upotrebio protiv Anabele", priča izvor.

Podsetimo, napadi Gagija Đoganija na bivšu suprugu Anabelu Atijas krenuli su nakon njenog gostovanja u emisiji kod Sanje Marinković, kada je u priči o ljubavnim odnosima, iz ličnog iskustva pokušala da objasni kako nisu uvek ljubavnice te koje su krive. Ne pominjući ni Gagija, a ni druga imena, Anabela je u jednom trenutku, u kontekstu priče, pomenula kako je i ona bila prevarena. Ova njena rečenica bi verovatno ostala i potpuno neprimećena, da joj na značaju nije dao upravo Gagi.

Denser se pronašao uvređenim, pa je ispalio salvu uvreda na pevačicin račun. Od toga da ju je on stvorio, naučio je da peva i slično, pa sve do optužbi da je loša majka, koja ako ni zbog čega drugog "prevaru nije smela da pominje zbog dece". Na ovome se priča nije završila. Gagi je nastavio da ratuje, a među brojnim optužbama, najekstremnije su one gde on ističe kako pevačica plaća botove, uz pomoć kojih manipuliše njihovom ćerkom Lunom, kako ju je upravo ona naterala da uđe u Zadrugu, kako joj je ona nametnula svog frizera, i na kraju Gagiju navodno zabranila pristup Luninom profilu na instagramu, i rešila da sama vodi Lunin posao oko pevanja kad ona izađe napolje. Jedna od optužbi je bila i kako Anabelu ustvari Luna izdržava.

"Gagijevi napadi jesu zvanično krenuli od te emisije, i on to jeste naveo kao razlog za napade na Anabelu, međutim pravi razlog je njeno putovanje u Dubaji. Smeta mu što Anabela toliko putuje, a dovoljno je naivan, da dozvoli da ga zli jezici ubede u sumanute priče, poput te da za ta ista putovanja troši ćerkine pare, što je van svake pameti. Anabela je sve što je u životu kupila, kupila za Lunu. Stan koji je uzela, nije oslovila na svoje ime, nego na njeno, kupila joj je prvi auto, plaćala joj privatnu srednju školu, koja je poprilično koštala, Gagi to svakako nije imao od čega, jer tada ništa nije radio.

S druge strane Anabela radi sve vreme, i idalje ima bar dve tezge nedeljno, od kojih uzme 2000 evra, što je apsolutno dovoljno za pristojan život. Tako da za nju u tom smislu putovanje u Dubaji, u kom je već nekoliko puta bila, nije toliki luksuz i nešto što ne može i sama sebi da priušti. Pored toga, ima i supruga koji ima svoj biznis i takođe dobro zarađuje. Imaju apartmane u Rovinju, taj posao im sasvim lepo ide, tako da imaju zaradu od toga, i zaista je glupo pomisliti da Anabela ima potrebe da uzima pare za letovanje od svoje ćerke. Šta Gagiju toliko smeta nikome nije jasno, ali je s druge strane i zanimljivo da on Anabelu optužuje za tako nešto, a da mu je kola koja ima trenutno kupila upravo Luna, ali isto tako i da je pokrivala njegove račune i životne troškove", kaže izvor pa dodaje:

"To sa botovima je takođe sumanuta priča. Ilija je Lunin dobar prijatelj, i njega je sama želela i tražila da joj on bude frizer. O botovima je idiotski i govoriti. Majka koja je uz nju ceo život, podržava je, i bodri, da se bavi takvim stvarima? U to jedino može da poveruje neko ko nema ni gram mozga, a sa profila na instagramu Gagi je samovoljno izašao. Bio je ljut jer je Anabela želela da Lunu pevanju uči Ivana Peters, a ne neki trećerazredni likovi. Onda se on naljutio i izašao iz cele priče. I na kraju, naravno da Anabela Lunu nikada nije terala da uđe u rijaliti. Naprotiv, bilo je baš suprotno. Ali izgleda da ljudi imaju kolektivnu amneziju", završava izvor.

Kada je bila pozvana povodom svega ovoga, pevačica je kratko rekla:

"Molim vas, neću ništa da komentarišem i demantujem. Ne želim uopšte da ulazim u te priče. U Rovinju sam trenutno, odmaram i da se bavim glupostima, ne želim zaista, razumite me. Oni koji treba da znaju istinu, oni je znaju, a meni je jedino bitno da Luna zna šta je i ko je njena majka. A ona to vrlo dobro zna, pa sve što vas zanima pitajte nju kad izađe. Jedino što znam je da će biti jako razočarana ovime što je ispričano, i to je jedino što mene brine. Ostalo me ništa ne zanima."

