SEVIĆKA ME VIŠE NE ZANIMA KAO ŽENA! Darko Lazić više neće ni da ČUJE za bivšu! Evo kako reaguje kad neko spomene Anu, a ovo je sve što želi da ima sa NJOM!

Pevač Darko Lazić, koji se posle stravične nesreće u kojoj je mogao da izgubi život, nedavno se razveo i progovorio o svom odnosu s bivšom suprugom, ali se dotakao i estrade.

"Pesmu nisam posvetio Ani, ne znam zašto ljudi hoće da moja bivša žena još bude deo mog života, kad to nije istina. To su, bre, nebuloze. Sto puta sam rekao da me Sevićka kao žena ne zanima, već da samo u korektnim odnosima zbog ćerke i tu se stavlja tačka. Zaista od sada na pitanja o Ani više neću odgovarati, ona više nije, to jest odavno nije deo mog života i glupo je da pričam bilo šta vezano za nju", rekao je Darko, i otkrio da ima novih .

"Mnoge kolege su mi čestitale, naravno ima i onih ljubomornih, pa ćute sa strane, ali ja sam oguglao na to. Estrada je puna zlobe, koliko ima dobrih ljudi, ima i loših. Ne sumnjam da ima i onih koji bi više voleli da se nisam oporavio, da me nema, da sam mrtav i ispod zemlje, pošto sam sada mnogima opet konkurencija", rekao je Lazić.

Darko je doživeo saobraćajnu nesreću 23. okrobra prošle godine od koje se još nije u potpunosti oporavio, ali je zbog situacije u kojoj se našao promenio način života.

"Naravno, morao sam da usporim, promenio sam život skroz, uozbiljio sam se. Zaista, sve što je bilo ružno je iza mene, a ispred mene je novi život. Hvala Bogu, sve ide kako treba, ja sam prezadovoljan. Marina je dobro, mada joj je iz dana u dan sve teže, jedva čeka da se porodi",- rekao je Darko koji se nedavno razveo od bivše supruge, pa sada planira venčanje sa trudnom verenicom Marinom Gagić.

