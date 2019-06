BIVŠA ĐOGANIJEVA VERENICA RASKRINKALA DENSERA: Gagija ne zanima LUNA, samo misli na NOVAC! Od Mađarice uzeo 10.000 €, GASTARBAJTERKA mu nedeljko slala 800 €, a evo šta mu je Anabela sve plaćala! ŠOK!

Milena Mikić kaže da je denser, kojeg je ostavila posle četiri godine veze, pošto ju je pretukao, na konto popularnosti svoje ćerke upoznavao žene preko društvenih mreža i od njih dobijao novac.

"Gagi Đogani je psihopata koji nema stida i srama, a ni poštovanja prema majci svoje dece Anabeli Atijas", tvrdi Milena Mikić, koja je četiri godine bila u vezi s denserom.

Nju je, podsetimo, Đogani prebio 2017. godine u svom stanu na Vidikovcu. O tome nije želela detaljno da priča, ali joj je pukao film kad je čula kako ju je denser označio kao nasilnu i onda olajava bivšu ženu Anabelu, pa je rešila da ga raskrinka.

"Dovoljno sam bila s Gagijem da znam ko je i šta je. U toj porodici Anabela je njihovoj deci bila i ostala i mama i tata. Sve je finansirala: školu, treninge, privatne časove. Gagi nikad nije bio kod kuće, a njegove ćerke sam non-stop čuvala ja. Malo je reći da mi je Anabela na tome bila zahvalna. Dok je nisam upoznala, mislila sam da je ona monstrum jer ju je on tako predstavljao. Pljuvao je i o njoj govorio sve najgore. Hvala bogu, sticajem okolnosti sam je upoznala i shvatila da je ona jedna plemenita žena i borac", otkrila je na početku razgovora Milena.

Iako je izbegavala da govori o Đoganiju, sada je otkrila sve što zna.

"Njega samo pare zanimaju. Zvuči ružno, ali i rođenu ćerku koristi samo da bi došao do novca. Luna ga voli i pomaže mu, ali njemu nikad dosta. Zahvaljujući tome što je Luna bila ta o kojoj je cela Srbija pričala u prvoj sezoni „Zadruge“, on je preko društvenih mreža upoznavao žene od kojih je uzimao novac na konto svoje ćerke. Stupao je u kontakt s fanovima iz celog sveta koji su Luni slali stvari i novac, a on je to raspoređivao kako mu je odgovaralo", tvrdi Milena.

Ona je otkrila konkretno sve njegove prevare.

"Jednom prilikom je uzeo pare za operaciju od mene i Anabele. Kukao je kako su mu isključili struju, a Anabela se sažalila i platila sve što je bilo potrebno. Umeo je da joj iskamči novac za budalaštine. Jednoj ženi iz Mađarske uzeo je 10.000 evra navodno da snime duet, a onda se nije javio. Uzimao je ženama iz inostranstva da plati račune, svako se sažali i pošalje mu. Jedna mu je slala 800 evra nedeljno dok nije shvatila ko je on", kaže Milena.

Mikićeva se podsetila i kakav je pakao proživela pored Gagija.

- Hvala bogu, to je prošlost. Ne bih ni ovo rekla da me nije potkačio u jednoj emisiji i rekao kako je on žrtva nasilja i da sam ja njega maltretirala. Zgadio mi se! Kad sam ga provalila šta radi i to mu rekla u lice, od njega sam i dobila batine, jer ga je istina zabolela i najlakše mu je bilo u tom trenutku da udari ženu. Nije me tukao zato što sam dobra devojčica nego zato što je psihopata. Sećam se kako je jednom prilikom doveo klinku od 19 godina da me pravi ljubomornom - završava Milena.



BRANI BIVŠU ŽENU

ANABELA MU JE VRAĆALA DUGOVE

Milena tvrdi da Anabela nikad nije želela nijednu ružnu reč da kaže o Gagiju, a da mu je njen muž Andrej Atijas više puta spasao život:

- Anabela je lavica koja mu je sve oprostila. Ona i Andrej su nekoliko puta vraćali Gagijeve dugove, jer su se plašili da opasni ljudi ne naude deci. Andrej je bolji otac bio Anabelinoj deci od njega samog. Gagi se probudio tek kad je shvatio da mu je ćerka medijska ličnost broj jedan. Andrej mu je spasao život 2016. godine, kada je završio na operaciji na VMA.

