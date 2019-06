PRITISAK JE SVE VEĆI, BLIŽI SE KRAJ: Gagi Đogani priznao u kakvom je ZDRAVSTVENOM stanju njegova ćerka Luna! (FOTO)

Gagi Đogani ponovo je napisao opširan status posvećen njegovoj ćerki Luni Đogani, koja prolazi kroz teške trenutke u rijalitiju.

On je objavio sliku Lune i Marka na Instagram i objasnio da Luna nije loše, već da je na njoj veliki pritisak.

foto: Printscreen

"Da li možemo mi da imamo loš dan? Da li Luna ima prava da ima loš dan? Luna nema nikakvih problema, samo se bliži kraj i veliki je pritisak. Ona razmišlja o svom izlasku i kako će nastaviti život napolju. Svi polako pred kraj padaju sa živcima, a ne samo Luna i Marko. Svako na svoj način doživljava situaciju, Luna doživljava na svoj i izgleda joj najteže pada. Nemojte da pravite teorije zavere, da nagađate šta i kako. Oni jedini znaju kako se osećaju i kako je njima tamo. Pritisak je sve veći i veći, kako se bližu kraj. Sve po malo utiče na njihovo stanje, zatvoren prostor, umor od svega, svađe", napisao je on i dodao:

"Oni se bore rukama i nogama da opstanu. Sve što Luna misli, sve što razmišlja i što se pita da li će ljubav opstati, samo je osećaj nesigurnosti. Izgubila je samopouzdanje! To je sasvim NORMALNO! Toliko stvari se izdešavalo u prethodnih 9 meseci, da se pitam, ko bi normalan bio nakon svih tih stresnih situacija ? I da li bi to svako mogao da izdrži ? Luna mora da stisne zube, da se bori, i da se izbori do kraja ! Verujem u nju! Daju poslednje atome snage da bude sve u najboljem redu. PODRŽIMO IH ! LUNIN IZBOR TREBA POŠTOVATI!"

Kurir.rs, Foto: Damir Dervišagić

Kurir