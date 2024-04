TEORETIČAR UMETNOSTI PEVA NARODNJAKE: Ovaj pevač se totalno razlikuje od cele estrade

Danas su retki pevači koji se na estradi ne probijaju kroz muzička takmičenja, a upravo takav, teži put odabrao je Slobodan Sloba Elbet, koji se od brojnih kolega izdvaja i vrhunskim obrazovanjem i svestranošću. Sloba je, naime, teoretičar umetnosti, tačnije etnomuzikolog sa titulom mastera, a osim što peva, on i komponuje i svira, i to dva instrumenta - harmoniku i klavir. Njegov kvalitet prepoznat je i u Radio Beogradu, čiji je vokalni solista već nekoliko godina, a sada je snimio svoju prvu pesmu "Još si moja rana", u saradnji sa našim čuvenim harmonikašem Aleksandrom Sofronijevićem, koji je napisao aranžman, i njegovom produkcijom AS STUDIOTON.

foto: Bojan Stevanović

"Oduvek sam želeo da da započnem karijeru samostalno, van aktuelnih muzičkih takmičenja. Baš onako kako su to nekad pevači radili - postepeno i temeljno. Najvažniji mi je kvalitet, zato sam i ostvario saradnju sa Aleksandrom Sofronijevićem jer je njegov studio jedan od najboljih u regionu i svi znamo kakav je on umetnik na harmonici, a kakav je aranžer, između ostalog, možete čuti u mojoj pesmi. Uradio je sjajan posao i mojoj pesmi udahnuo život na najlepši mogući način, prelepim, toplim zvucima harmonike", kaže Sloba, koji je sam napisao i muziku i tekst za numeru "Još si moja rana", a publici je predstavio i spot, pa se na Jutjubu nižu pozitivni komentari. Zanimljivo je da je ovaj mladi pevač već snimio i nekoliko trajnih snimaka za Radio Beograd, što je privilegija rezervisana samo za najkvalitetnije pevače, a on najavljuje da će svoju karijeru graditi isključivo na pravoj narodnoj pesmi, nezavisno od muzičkih trendova.

