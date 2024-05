Kineski predsednik Si Đinping danas dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji, što će biti njegova druga zvanična poseta u prethodnih osam godina.

Šef kineske države u Beograd stiže iz Francuske, a zatim sledi poseta Mađarskoj. Kineskog predsednika će u našoj zemlji čuvati 3.400 policajaca. Međutim, to nije konačan broj ljudi koji će biti zadužen za bezbedan boravak kineskog lidera i njegovu delegaciju u Srbiji.

O poseti Si Đinpinga Srbiji, ali i njegovoj nedavnoj poseti Francuskoj govorili su gosti jutarnjeg programa Kurir televizije: Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu, prof Bojan Dimitrijević, ekonomista, i Stefan Vladisavljev, iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.

08:15 ŠTA SU DOGOVORILI MAKRON I SI ĐINPING? Eksperti iznose šok tvrdnje: Moguće potpuno primirje u Ukrajini i pojasu Gaze OD JULA?

Šahrimanjan Obradović je najpre prokomentarisala posetu kineskog predsednika Francuskoj.

- Mislim da Emanuel Makron pokušava da pronađe negde mir u svetu i da pronađe bolje ekonomske pogodbe sa Narodnom Republikom Kinom. Zato što zasigurno nije slučajno da je Si Đinping baš sada posetio Francusku na 60. godišnjicu diplomatskih odnosa. Ono što je već objavljeno pre samog dolaska Đinpinga jeste koje su tačke dnevnog reda koje će biti uopšte sa svim zemljama razgovarane. Prvenstveno jeste zelena tranzicija, gde je EU jako zabrinuta kako će Narodna Republika Kina da se odnosi prema zelenoj tranziciji i zaštiti životne sredine. Na drugoj tački dnevnog reda jeste kineska proizvodnja koja se iz godine u godinu ubrzava i koja stvara nelojalnu konkurenciju na evropskom tržištu. Odnosno da državne kompanije iz Kine proizvode veliki broj proizvoda. Sa druge strane plasiraju ih po nekonkurentnoj ceni na evropskom tržištu i tako negde istiskuju i same evropske proizvođače. Treća tačka jeste Ukrajina - rekla je Šahrimanjan Obradović i dodala:

foto: Kurir televizija

- Ono što je jako interesantno, pre nego što je Si Đinping došao u Francusku, već je bio pripremljen njegov autorski tekst koji je izdat za list Figaro. Jedan deo bih citirala koji mene najviše zanima, a to jeste da je Si Đinping u svom autorskom tekstu rekao da istorija je naš najbolji učitelj i da se svet nalazi veoma daleko od mira. Kako daleko od mira, tako se nalazi ponovo u tim nekim izazovima koje su pred svetom. To je ono što nas zanima, mir u svetu. Može to da zvuči kao floskula, ali nije baš tako. Ono što je istakao još u svom autorskom tekstu, po meni je ostavio utisak da se oni neće odricati svoje pozicije po pitanju rata u Ukrajini, da oni nisu u ratu, da ne učestvuju u ratu, ali šta je dobro što je on istakao, jeste da je za Narodnu Republiku Kinu neprihvatljiv nuklearni rat.

Vladisavljević se osvrnuo na to kakvu bi ulogu mogla Kina da odigra u svetlu dva velika sukoba u svetu.

- Ono što je Kina radila u prethodnom periodu i ono što jeste bila jedna tema razgovora juče, jeste prekidanje određenih lanaca snabdevanja koje su iz Kine upućene prema Rusiji. Mi smo imali prilike da čujemo i određene insinuacije da je iz Kine uloženo i oružje, čak municija i određena vrsta naoružanja. Međutim, ono što je takođe bio fokus razgovora jesu ta sredstva dvostruke namene, odnosno nešto što nije nužno vezano za vojne delatnosti i u primarnoj upotrebi, ali se takođe može koristiti i u te svrhe. Uloga Kine kao svetske sile jeste svakako izuzetno važna, međutim, mi moramo da uzmemo u obzir da je Francuska država koja želi određeni nivo strateške autonomije, ali ona je deo i EU, zbog toga su sastancima juče prisustvovali Ursula fon der Lajen, odnosno evropski zvaničnici, ali takođe i deo NATO alijanse. Pogotovo u oblasti bezbednosti, u oblasti vojno-odbrambenih pitanja Francuska ima određeni nivo autonomije, ali nema potpunu nivo autonomije, jer je deo jedne organizacije kolektivne bezbednosti - rekao je Vladisavljević i dodao:

foto: Kurir televizija

- Sa druge strane, Kina ukazuje na to da ona nije direktno uključena u sukob i poziva na neophodnost pregovora koje bi konkretno u slučaju Ukrajine doveli do završetka sukoba, ali i do primirja, zatim pregovora i onda potrebnog razrešavanja konflikta. Pa i u Pojasu Gaze. Ono što je negde glavna poruka koju je predsednik Makron juče želeo da pošalje je da se u duhu onoga što je viševekovno nasleđe, za vreme olimpijskih igara postigne potpuno primirje na oba fronta. Dakle olimpijske igre će ove godine biti održane u Parizu i uloga Kine jeste svakako izuzetno važna, ali ne može se gledati kao jedina.

Dimitrijević je potom otkrio zašto politička elita Narodne Republike Kine biraju baš Francusku, Mađarsku i Srbiju za destinacije posete.

- Pa Francuska ipak ima najveći stepen autonomije od svih zemalja članica EU. Mađarska ima najveću autonomiju po svojoj politici u okviru EU. Da ne kažemo da je disident u okviru Evropske unije. Što se tiče Srbije, ona nije članica NATO-a i ima tu, da tako kažemo, neutralnu političku poziciju. Mislim da je i to jedna važna politička poruka koju je Kina poslala ovim razgovorima, a verovatno da se sa Makronom pokušava možda doći do nekakve formule ili do nekakve inicijative koja bi imala i neke pozitivne posledice na rat u Ukrajini - rekao je Dimitrijević.

foto: Kurir televizija

