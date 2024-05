SI ĐINPING DANAS STIŽE U BEOGRAD U PRATNJI SRPSKIH "MIGOVA" Sve spremno za doček: Predsednik Vučić lično će mu služiti domaća vina

Posle Pariza, kineski predsednik Si Đinping danas dolazi u Beograd u dvodnevnu posetu Srbiji. Sija će ugostiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a da će sve oko ove posete biti organizovano na najvišem nivou, govore i pojedini detalji posete, poput onog da će avion s kineskim predsednikom na teritoriji Srbije do sletanja dopratiti naši "migovi".

Pevanje na kineskom

Kako Kurir saznaje, u Beograd stiže velika delegacija od oko 400 ljudi.

- Predsednika Kine će čuvati oko 3.400 policajaca, a garda će ga dočekati na aerodromu. Za doček je pripremljen folklorni program. Duž celog puta predsednika Sija kroz Beograd biće postavljene kinesko-srpske zastavice, na nadvožnjacima poruke dobrodošlice, a na aerodromu će biti vidljiv veliki zid s porukom za predsednika Kine. Svečani doček biće organizovan i ispred Palate Srbije. Ovom prilikom biće potpisano i tridesetak sporazuma. Tokom ručka u čast gosta iz Kine služiće se srpska jela i vina, a predsednik Vučić će mu lično služiti srpska vina, od penušavca do desertnog, najvećim delom autohtone srpske sorte - ispričao je izvor Kurira.

Prema našim saznanjima, za predsednika Kine će biti upriličen i muzički program, između ostalog će se čuti pesma "Moja domovina i ja" na kineskom, a hor Čarolija će otpevati "Prelepi cvet jasmina", takođe na kineskom. Program će biti završen pesmom "Ovo je Srbija".

U krugu odabranih

O značaju ove posete najubedljivije govori činjenica da predsednik Kine Si Đinping posle pet godina ponovo dolazi u Evropu i to samo na tri adrese - u Pariz, Beograd i Budimpeštu. Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da ta okolnost znači da Kina svrstava Srbiju u krug zemalja s kojima ima o čemu bitnom da razgovara.

- To je deo kineske politike koja nas uzima za ozbiljno i nešto što mi treba da vidimo, a videće sigurno i svi koji se zanimaju za prilike u ovom regionu. Poseta Sija će otvoriti perspektive novih poslova i u tom pogledu nas približiti s državom i njenom tehnologijom koja je sve priznatija u svetu. Biće to veliki politički događaj koji je za nas jedan ozbiljan i perspektivan dobitak. Za mnoge posmatrače ovo je neočekivana poseta i Kina je napravila zaista interesantan izbor posete. A to je očigledno jedna poruka koja će se zapaziti i komentarisati. Dobro je da smo u bliskom dijalogu s tom velikom i ozbiljnom državom, od koje se očekuje sve više da aktivnije učestvuju u rešavanju otvorenih svetskih problema - ocenjuje naš sagovornik.

Direktor Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić naglašava za Kurir da poseta kineskog lidera dolazi u pravo vreme, posebno kada se sagleda da je podrška Kine na međunarodnom planu od ogromne važnosti za Srbiju.

- Ova politička dimenzija je na neki način kompliment našoj politici u odnosu na Kinu i potvrda rastuće ekonomske saradnje i paralelno vojne saradnje, odnosno saradnje u namenskoj industriji. Očekujem da je sve na pravi način pripremljeno u smislu da ćemo imati konkretne nove projekte koje će biti obznanjeni dolaskom Sija. To bi pokazalo da poverenje građeno u kontinuitetu i uzajamni razvoj daje rezultate. Sve što smo zajednički radili je bilo na obostrani interes. Srbija je očigledno jedna od ključnih zemalja u Evropi kada je kineski interes u pitanju i mi to na pravi način nosimo, u smislu da ono o čemu se dogovorimo uvek i ispoštujemo. Biće ovo velika i važna poseta koja će dati dodatni zamajac našoj saradnji - smatra Miletić.

Ekonomske teme

Kada je reč o ekonomskom aspektu posete, Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije smatra da će projekti u vezi sa Ekspom 2027 biti najverovatnije jedna od glavnih ekonomskih tema razgovora srpskog i kineskog predsednika, a da će se svakako dotaći i naših najvećih izvoznika, tj. kompanija u većinskom kineskom vlasništvu koje posluju u Srbiji.

- Investicije iz Kine značajno variraju, ali od 2018. primetan je trend rasta. Najveći priliv ostvaren je u 2022. i 2023, kad su one činile oko 30 odsto ukupnih investicija. Treba imati u vidu da je poslednjih godina Kina uz EU najveći individualni investitor u našoj zemlji, kao i da su pretežno orijentisani na sirovinsku bazu. Od 2014. do 2023. njihove kompanije investirale su ukupno 5,6 milijardi evra kapitala u našoj zemlji, što u ukupnom periodu čini 17,5 odsto svih investicija - kaže Stanić za Kurir.

Docent Ekonomskog fakulteta u Beogradu Veljko Mijušković ocenjuje da dosta govori i sama činjenica da je Srbija izabrana u krug malog broja evropskih zemalja s kojima Kina sarađuje i navodi tri najbitnija momenta kada govorimo o saradnji Kine i Srbije.

- Prvi je dalji razvoj bilateralne saradnje, što je ogroman plus za našu zemlju, zatim investicije u kapitalne projekte, pre svega infrastrukturu, ali i ulaganje u fabrike. I treći je razvoj saradnje s drugim zemljama, u smislu inicijative Pojas i put, koju su Kinezi inicirali. Srbija u ovom trenutku može da očekuje od Kine ulaganje u visoku tehnologiju, pre svega informacionu, ali i u digitalnu i zelenu ekonomiju koje su vrlo važne za dalji napredak naše zemlje - napominje naš sagovornik.

Goran Vesić o kineskim investicijama Od Beograda do Subotice brzom prugom za 80 minuta Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić rekao je da postoji dosta prostora za nastavak saradnje s partnerima iz Kine i da se s njenim kompanijama gradi u oblasti drumskog i železničkog saobraćaja, obnavlja se i izgrađuje kanalizacija. Vesić u najznačajnije projekte izdvaja gradnju brze pruge do Subotice, koja će biti završena do novembra i omogućiće da se za samo 80 minuta stigne od Beograda do Subotice. foto: Predrag Mitić - Imamo osam velikih projekata u drumskom saobraćaju. Prvi projekat, od Pakovraća do Požege, koji će biti završen već ove godine i kojim ćemo završiti auto-put Miloš Veliki. Drugi projekat je završetak južne obilaznice. Radimo Fruškogorski koridor, koji je dužine 47 kilometara, to je treći projekat. Četvrti projekat je izgradnja još jednog mosta na samoj obilaznici oko Novog Sada. Radimo Dunavski koridor, dužine 68 kilometara. Radimo auto-put Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, dužine 105 kilometara, i brzu saobraćajnicu od Bačkog Brega do Srpske Crnje - izjavio je Vesić za RTS i dodao da se uz sve ovo rade se još dva projekta u Beogradu - izgradnja novog savskog mosta na mestu starog tramvajskog mosta i gradskog tunela koji će počinjati u Karađorđevoj ulici, a završavaće se kod Pančevačkog mosta. Govoreći o saradnji u železničkom saobraćaju, Vesić je najavio da Srbija do kraja godine kupuje pet brzih kineskih vozova, od kojih je prvi stigao, a radi se i beogradski metro. Kako je rekao, do 30. jula biće završena brza pruga između Beograda, Novog Sada i Subotice.

ČINJENICE Najveće kineske investicije u Srbiji prema podacima Razvojne agencije Srbije: 1. Ziđin majning - rudarstvo - 1.260 2. Linglong tajer - automobilska industrija - 800 3. HBIS grupa - metalsko-mašinska industrija - 466 4. Mint grupa - automobilska industrija i hotelijerstvo - 370,9 5. Mej Ta (Kina-Tajvan) - automobilska industrija - 124 6. Hisense grupa - elektroindustrija - 101,2 7. Džonson elektrik (Kina-Hongkong) - automobilska industrija - 65 8. Singju automativ (Kina-Hongkong) - automobilska industrija - 60 9. Jenfeng - automobilska industrija - 47,1 10. BMTS- (Kina-Hongkong) - automobilska industrija - 22,5 * u milionima evra

