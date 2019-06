GAZIO SAM JE PO MEDIJIMA, A ONDA MI JE KARLEUŠA LUPILA ŠAMARČINU: Đorđe David PRVI PUT došao na nastup Jelene Karleuše i sve ŠOKIRAO priznanjem (KURIR TV)

Đorđe David, koji je zajedno sa Jelenom Karleušom u žiriju Zvezde Granda, prvi put je bio na nastupu pevačice, koja je naspupila prvi put u Beogradu posle smrti majke Divne.

"Zato što je privatna takva kakva jeste, došao sam. Pošto smo sad familija, bilo je glupo da se ne pojavim. Ovo je za mene vatreno krštenje, prvi put ću doći na nastup Jelene Karleuše", rekao je Đorđe.

Jelena ga je podržala kada se pojavio u žiriju Zvezda Granda.

"Jelena je neko ko ozbiljno može da ti zavali šamarčinu bez ikakve sile. Ja sam je dosta gazio po medijima, ali kada je ušla u kategoriju majku, prestao sam. A kada sam se pojavio, ona je taj crveni tepih postra i najavila me kao neko ko je najbolji frajer. To je za mene bilo gore nego da mi je udarila šamarčinu, postidela me je", rekao je Đorđe David.

