DOK ROZGU GRLI 10 GODINA MLAĐI FRAJER, STJEPAN TRAŽI DEVOJKU S DRUŠTVENIH MREŽA: Haustor otkrio kakve cure voli pa PRIZNAO NEVERSTVO! ZAPANJIO!

Stjepan Hauser vrsni je muzičar, ali se u medijima mesecima provlači kao bivši dečko Jelene Rozge. Rastanak je pevačici teže pao nego njemu, a violončelista ostkriva kakve devojke zapravo voli.

- Pali me ženstvenost, do krajnjih granica, u svoj svojoj lepoti. Privlače me devojke sramežljive i plahe poput vila, koje su totalna suprotnost meni. Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali da budu inteligentne, duhovne, da me razumiju i da su spremne živeti izvan grada. A gde mogu da nađem takvu!?", započeo je svoje izlaganje Stjepan.

Međutim, on je priznao da uživa pažnju obožavateljki, pa mu zbog toga vernost jednoj ženi nije najjača strana.

"Srećan sam i ponosan što imam divne obožavateljke koje su mi muze i inspiracija, jer ženska lepota uistinu tako deluje na mene. Osećam, zato, da bih zbog vernosti prema jednoj ženi bio neveran ostalima. Ja, naime, pripadam svima njima", priznao je Hauser.

Kurir.rs, Gloria / Foto: Printscreen YT

Kurir