TUŽNA ISPOVEST ANDREANE ČEKIĆ: Zlostavljao me je i terao da pijem dok radim govoreći da BEZ ALKOHOLA PEVAM KAO KU*AC! Zahvaljujući meni kupio je STAN, a nikada me nije tretirao kao svoju ŽENU!

Andreana Čekić u svojoj tužnoj ispovesti ispričala je šta se sve dešavalo van očiju javnsoti u braku sa Ivanom Miladinovićem. Prema pevačicinim rečima, klavijaturista ju je psihički maltretirao i bio sa njom samo iz interesa, dok je kao ženu i suprugu nikada nije trenirao, kako je sama ispričala.

- Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom, a sebe velikim. Više puta mi je rekao da pevam kao ku*ac kad ne pijem, pa me je terao da pijem kad radim i kad snimam pesme. Tom vređanju prisustvovali su moj prijatelj i autor Saša Lazić, takođe i Emir Đulovič i bili su zgranuti - počela je priču Andreana.

Pevačica je istakla da je Ivanu uvek bio bitniji finansijki momenat i stabilnost, nego ona kao žena i supruga.

- Tačno je da je dobro zarađivao sa mnom. Plaćala sam ga duplo više od onoga što klavijaturista zaradi da bi bio srećan i zadovoljan. Svoj novac je štedeo, nikada njegov dinar nisam uzela niti mi je trebao, ali takođe nikad od njega nisam dobila poklon, dok je on od mene imao u svako doba finansijsku pomoć i poklone. Radeći sa mnom kupio je stan, završio je kuću, kupio gliser, i luksuzna vozila i još mi duguje novac. Da se razumemo, njemu je oduvek finanskijska stabilnost bila fokus, nikada ljubav, nikada ja kao žena i supruga - rekla je pevačica i objasnila šta je pravi razlog razvoda sa Ivanom.

Andreana je ispričala da je ona bila inicijator razvoda, a da ju je suprug molio da se predomisli i kada mu je rekla da je našla novog.

- Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora koji sam pomenula, takimičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sam mu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao - rekla je Čekićka.

