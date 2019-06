PLJUVALA GA NA SVA USTA, PRETILA MU JE SMRĆU, JAVNO SE OBRAČUNALA I SA NJEGOVIM MENADŽEROM! A on opleo na njen račun čim su ga izbacili: Zola zgranuo narod! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola, kao ukućanin sa najmanjom podrškom publike, takmičio se u zadrugarskom duelu sa Markom Markovićem za dalji ostanak u Imaginarijumu. Na njegovu veliku žalost, Markovića je "vozila" dodatna snaga - nova devojka, Stanija Dobrojević, pa je uspeo da ga pobedi kao od šale.

Naime, njihov zadatak bio je da skinu bubice, obuku prsluke za plivanje i prevezu kajakom flaminogosa koji se nalazi na Rajskom ostrvu i daju ga voditelju. Zola je eskivirao igru, pa su se Markoviću po pravilima takmičenja glasovi duplirali.

Po izlasku iz "Zadruge", Zola nije imao ni minut za predah. Nakon što se pozdravio sa svima, krenuo je u raspredanje priče o bivšoj Miljani Kulić, s kojom je imao tako žestoke incidente pred kamerama da se o njima i danas priča.

"U pravom trenutku sam shvatio (da je kraj), kad su neke stvari s njene strane krenule da se dešavaju. Uvrede, agresivno ponašanje..." pričao je Zola koji je, kako je otkrio, na Miljanin nagovor završio u Nišu.

Tako je, kako ističe, krenupo njegov pakao.

"Ona je potencirala na tome. Ja sam joj u par navrata govorio da idemo da živimo u mom gradu, u Republici Srpskoj, u Banjaluci, gde ja imam više predispozicija za posao kojim se ja bavim. Ona nije htela da ja to radim. Ona je htela da idem u Niš i da budem kod nje. Svaki put, kad sam bilo šta spomenuo oko mog rada, posla, sve je to demantovala" pričao je on.

Kako je istakao, njemu je to bio prvi put u Nišu ikada. Znao je da za di-džejing treba vremena, kako bi uspeo da napravi nešto. Prema njegovim rečima, apsolutno nije naišao na razumevanje.

Podsetimo, Zola je po Miljaninoj diskvalifikaciji priznao javno da je živeo u strahu, da mu pretnje i borbe sa njom nimalo lako nisu pale, te da ne može da shvati da mu se tako nešto dogodilo sa nekim koga je silno voleo.

