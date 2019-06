MILJANA SE ZAKLELA U BEBU ŽELJKA - OSTAĆEŠ BEZ IČEGA! SVE ĆE BITI ZAPALJENO! Posle diskvalifikacije objavljen snimak MONSTRUOZNIH PRETNJI! Od ovoga jezivije NEMA! (VIDEO)

Miljana Kulić zbog agresivnog ponašanja diskvalifikovana je iz "Zadruge 2". Tokom žurke upriličene povodom rođendana Željka Mitrovića, Kulićeva je udarila Matoru mikrofonom, pa napala i Minu Vrbaški. Mina je tokom svađe s Miljanom povredila nogu, a Matora se od lekara vratila u Belu kuću sa dve kopče.

Nakon diskvalifikacije, Zola priznaje da mu je "laknulo", te da se oseća znatno bezbednije otkako njegova bivša devojka nije u Imaginarijumu.

"Dosta se bezbednije osećam, da te ne lažem. Laknulo mi je malo. Video sam da neće na dobro da izađe. Nisu se kola slomila na meni, a mogla su lako. Žeo mi je zbog Matore, ni kriva ni družna..." pričao je on Ognjenu Amidžiću tokom večeri rezervisane za izbacivanje.

"Okej je prošlo za mene, ali videćemo kad izađem. Non-stop sam doživljavao i pretnje i svašta nešto. Nije da se ja plašim. Noć pre toga mi je na spavanju prišla i svašta mi je rekla, udarila me", nastavio je on.

foto: Printscreen

Zola po povratku na rijaliti imanje, odakle je sam otišao sa njom i započeo zajednički život u Nišu, ne zna šta se dogodilo pa im je odnos toliko loš.

"Često dobijam ta pitanja i od zadrugara. Ja zaista, sad da me pitaš, koji je pravi razlog tog njenog ponašanja, ne bih znao da odgovorim. Agresija, to agresivno ponašanje... ne mogu da se pomirim s tim da sam ja to doživeo", izjavio je, još uvek šokiran monstruoznim pretnjama koje mu je uputila.

foto: Printscreen

"Znači, biće ti kičma polomljena. A tebe, će čim budeš izašao odavde, na prvom nastupu, kunem ti se u Željka, dabogda ga sahranila ako tak one bude, ne budeš li spremio novac koji si mi dužan, 9.500 hiljada... Imaš vremena dok ne izađeš odavde. To da znaš da se obratiš do sutra svom emancipovanom menadžeru, je l ti jasno? Novac da mi vratiš... U Željka ti se kunem, ostaćeš bez ičega. Sve će biti zapaljeno. Ne znaš s kim imaš posla... Tijanin momak je ubio dečka zbog Tijane. Da ubije još jednog, boli ga du*e... biće ti ubijena i majka i ti", šaputala mu je Miljana na uvo dok je ležao u spavaćoj sobi prekriven skoro preko glave.

foto: Printscreen

Miljana se u jednom trenutku okrenula da vidi da li je u kadru, pa pošto je pomislila da nije - nastavila je dalje! Na kraj u "govora" udarila je Zoli pa išetala iz sobe vrckajući. Nema ko se nije uplašio kada je ovo video.

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

